Ansotegi salva al Cádiz de Garitano

Jon Ansotegi, entrenador de la Real Sociedad B, felicitó a sus jugadores por el encuentro que dejaron caer en empate en los minutos finales ante la explosión de Tabatadze. Con humildad, el exfutbolista hacía el siguiente balance del encuentro. «No sé si hemos sido mejores, pero tengo la sensación al menos de que el equipo hizo todo lo que estaba en su mano para ganar. Ellos harían algo bien para meter tres goles. Sin entrar a valorar si mejor o peor, me quedo con todo el trabajo del equipo; una pena no aprovechar mejor nuestros momentos».

Sus pupilos se levantaron de la mejor forma posible tras encajar en propia meta el 0-1 antes del 10' de partido. «Más que reaccionar al gol del Cádiz, el equipo siguió con su plan haciendo lo que debía. Lo que tenemos que intentar es no pensar en el resultado. Sí que he visto que el equipo ha hecho eso, seguir centrado en la tarea y en hacer lo que debía a cada momento. Felicitar a los jugadores y agradecer lo que hacen», teorizó.

Con cinco puntos de doce posibles, se queda con las buenas sensaciones de sus jugadores en estas primeras cuatro jornadas de Liga. «Somos un filial y no tenemos que perder el horizonte. Tenemos que saber a lo que estamos aquí, y esperar que los jugadores crezcan de aquí a junio, va a ser un gran aprendizaje», Además, remató orgulloso diciendo que «no se echaron de menos las baja».