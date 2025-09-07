Garitano no esconde el mal partido aunque valora la reacción

Si ya la semana pasada el bueno de Gaizka Garitano podía creerse haber sumado los tres puntos en casa ante un Albacete que fue superior, este domingo en San Sebastián ha vuelto a revivir una experiencia muy parecida y gracias al mismo que le salvó las castañas del fuego ante el conjunto manchego, el fichaje Iuri Tabatadze.

Claro y directo, el preparador vasco se sinceró ante la prensa de Anoeta. «Ellos han sido mejores durante la mayor parte del partido. Ganaban la mayoría de los duelos, fueron más intensos y nosotros no estuvimos bien durante los primeros 60 minutos», reconoció Garitano.

Como tampoco era cuestión de criticar el punto logrado, también felicitó a sus jugadores por la reacción de los últimos veinte minutos, donde incluso crearon más ocasiones para poder llevarse el triunfo de manera sorprendente. «En los últimos 25-30 minutos espabilamos, y con los jugadores que entraron en la segunda mitad conseguimos empatar. Incluso, si el partido hubiese durado un poco más, podíamos haberle dado la vuelta».

Ya en la previa del encuentro, el entrenador bilbaíno de preció de haber rejuvenecido la edad media de la plantilla, algo que le va a pasar factura debido a la inexperiencia que sufre el equipo en la parte baja. «Somos un equipo con muchos jugadores jóvenes, algunos debutando hoy, y es normal que todavía estemos verdes. Estamos construyendo un equipo y este tipo de partidos nos sirve para aprender y mejorar», recordó.

Los goles del georgiano llegaron con 3-1 en el marcador y tras un triple cambio en el que quedaron señalados jugadores como Ocampo, desaparecido tanto en ataque como en defensa, o el propio Diarra, ausente. Tampoco se escapa de las críticas Suso, muy intermitente y lento. «Los jugadores que entraron nuevos dieron sus frutos, aunque todavía llevan pocos entrenamientos con nosotros y tenemos que ir conjuntándolos», valoró de los fichajes.

A pesar de las dificultades, el entrenador amarillo valoró el resultado final: «No estoy contento con nuestro nivel de juego, pero sí con el punto conseguido. Sabíamos que la intensidad del rival era difícil de aguantar durante 90 minutos y nuestra última media hora nos permitió empatar. Al final, los partidos no se acaban hasta que suena el pitido final».

«Ahora toca analizar lo que ha sido hoy y sacar conclusiones. Lo importante es seguir creciendo como equipo», finalizó.