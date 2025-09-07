Alineaciones oficiales de la Real Sociedad B - Cádiz de La Liga Hypermotion 2025-2026 hoy: onces y banquillo de suplentes

Alineaciones Onces de Ion Ansotegi y Gaizka Garitano Real Sociedad B Aitor Fraga; Dadie, Beitia, Peru Rodríguez, Unax Agote; Lebarbier, Mikel Rodríguez; Astiazarán, Gorosabel, Marchal y Gorka Carrera.

Cuarta jornada del campeonato en LALIGA HYPERMOTION que va a enfrentar a la Real Sociedad B y al Cádiz CF en el Reale Arena. Los amarillos buscan una nueva victoria para afianzarse en la zona alta de la tabla, mientras que los donostiarras quieren reencontrarse con un triunfo tras haber perdido puntos en los últimos minutos en sus dos encuentros anteriores otros equipos andaluces como el Málaga o el Almería.

Gaizka Garitano cuenta con las bajas de Bojan Kovacevic, José Antonio de la Rosa, Javier Ontiveros, Fali y David Gil. Una situación que ha desembocado en la apuesta del técnico vasco por una línea de cinco en defensa, tal y como ha utilizado en Butarque y la pasada semana contra el Albacete como recurso durante el partido. Sin embargo, en el Reale Arena partirá con esa idea desde el comienzo.

Una decisión que implica que Pelayo Fernández y Alfred Caicedo son titulares. El once del Cádiz es el siguiente: Víctor Aznar; Iza Carcelén, Alfred Caicedo, Pelayo Fernández, Iker Recio, Mario Climent; Moussa Diakité, Yussi Diarra; Suso, Álvaro García Pascual y Brian Ocampo. En el banquillo estarán: Fer Pérez, Rubén Rubio, Jorge Moreno, Efe Aghama, Álex Fernández, Roger Martí, Tabatadze, Dawda Camara, Ortuño y Raúl Pereira.

Por su parte, Ion Ansotegi tiene como ausencias por compromisos internacionales a Tomy Carbonell, Job Ochieng y Arkaitz Mariezkurrena. Tres piezas importantes para el técnico vasco. El once del filial txuri-urdin es el siguiente: Aitor Fraga; Dadie, Beitia, Peru Rodríguez, Unax Agote; Lebarbier, Mikel Rodríguez; Astiazarán, Gorosabel, Marchal y Gorka Carrera.