Real Sociedad B - Cádiz

Garitano se lleva a todos los disponibles

Los tres últimos fichajes del mercado de verano viajan a San Sebastián

Posible once en Anoeta

Pelayo, en el centro, estará en Anoeta.
Cádiz

La expedición del Cádiz CF ya ha puesto rumbo a San Sebastián, donde este domingo disputa el encuentro de la cuarta jornada de LaLiga Hypermotion ante el filial de la Real Sociedad.

La convocatoria de Gaizka Garitano está compuesta por los siguientes jugadores: Los porteros Fer y Victor Aznar; los defensas Rubén Rubio, Iker Recio, Climent, Pereira, Iza, Jorge More, Caicedo y Pelayo; los medios Ortuño, Moussa Diakité, Diarra y Joaquín; y los atacantes Suso, Tabatadze, Dawda Camara, Efe Aghama, Álex, Brian, Roger MS y Garcia Pascual.

Como era consabido se quedan en casa los lesionados De la Rosa, David Gil y Fali, más Kovacevic, convocado con Serbia sub'21.

