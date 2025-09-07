Dos golazos no son suficiente para Tabatadze

Iuri Tabatadze ya ha permitido al Cádiz CF sumar cuatro puntos en los últimos dos encuentros. Si el impacto generado la pasada jornada anotando el heroico tanto contra el Albacete fue brutal, lo de este domingo en Anoeta ya entra en una nueva dimensión en lo que a irrupciones se refiere. Porque el conjunto amarillo estaba literalmente muerto con el 3-1 y el georgiano permitió que el equipo de Garitano llegara a soñar hasta con la victoria. El procedimiento fue sencillo: golazo por la escuadra con la derecha para recortar distancias y golazo por el palo corto con la izquierda para poner el empate y provocar saltos de alegría en los cadistas desplazados a San Sebastián y en todos aquellos que disfrutaban de su recital desde la televisión o escuchando la radio.

Una actuación que en algunos futbolistas podría provocar arrogancia en sus declaraciones. Nada de eso en el georgiano. Iuri Tabatadze quiere más: «Hemos salvado un punto, pero la calidad de mi juego debería ser un poco mejor, así que en el próximo partido mejoraré». Pues ya nos contará él mismo qué más puede hacer con la camiseta del Cádiz CF, pero de momento está siendo capaz de crear un movimiento que seguiría al atacante hasta la muerte. Porque el talento brutal del futbolista viene acompañado de un descaro y una personalidad que está enganchando a la parroquia amarilla.

Por si fuera poco, Iuri tuvo tiempo para salir de vestuarios, regalar su camiseta y firmar autógrafos a un nutrido grupo de jóvenes y no tan jóvenes que aclamaban al georgiano tras una tarde de chicharros en Anoeta. Habrá que estar pendientes para comprobar de qué forma puede seguir sorprendiendo este futbolista que raro sería que no fuera llamado por la absoluta de Georgia en la próxima convocatoria.