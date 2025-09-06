Ansotegi: «Los equipos de Gaizka fallan muy poco»

Gaizka Garitano, que conoce bien la casa txuri-urdin, ya advirtió en rueda de prensa que la Real Sociedad B no es «un filial al uso». Lo cierto es que los donostiarras no han comenzado mal la temporada al sumar cuatro puntos de nueve posibles, aunque sí que se han dejado parte del botín por el camino en los últimos minutos: perdieron en el 86' contra el Málaga en La Rosaleda y fueron empatados por el Almería en el minuto 83. Por lo tanto, el técnico del filial, Ion Ansotegi, busca subsanar esos detalles y apuesta por que su equipo siga siendo «atrevido».

Ansotegi, que fue futbolista de la Real Sociedad durante doce temporadas y media y que también pasó por equipos como el Barakaldo, el Eibar o el Mallorca, donde puso punto final a su carrera en los terrenos de juego, atendió a los medios de comunicación en la previa del duelo de los suyos contra el Cádiz CF. Sobre el conjunto amarillo, el técnico manifestaba que «es un partido difícil, con jugadores que han jugado en Primera muchos de ellos y un entrenador que tiene mucha experiencia en Primera y en Segunda, que conoce bien la categoría y que seguro que nos conoce bien«.

En ese sentido, Ansotegi busca personalidad y atrevimiento por parte de su equipo. «En la última jornada gana con un balón largo y eso también es fútbol. Los equipos de Gaizka fallan muy poco y ellos van a fallar muy poco. Nosotros tampoco podemos jugar a no fallar, tenemos que seguir siendo atrevidos. Tienen dos mediocentros muy fuertes, pero no tenemos que cambiar mucho y ese es el mensaje que vamos a lanzar«.

El filial txuri-urdin no podrá contar con tres futbolistas por compromisos internacionales. Ni Job Ochieng, ni Carbonell, ni Arkaitz Mariezkurrena estarán disponibles para Ansotegi ante el Cádiz, pero eso no sirve de excusa para el entrenador vasco. «Tenemos que naturalizar que un fin de semana falte un jugador. Esta semana hemos entrenado con 22 jugadores de campo y estamos preparados, no hay ningún problema», finalizaba.