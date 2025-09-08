Gaizka Garitano no miente a nadie. Por supuesto, tampoco es plan que el entrenador se ponga a despotricar del juego de su equipo cuando gracias a la estelar participación de uno de sus jugadores acaba de salvar los muebles en Anoeta rascando un punto que lo mantiene como invicto en cuatro jornadas en donde el Cádiz CF ha sumado dos victorias en casa y dos empates fuera, una media inglesa que le permite estar en puestos de 'play off' con cho puntos de doce disputados.

Sin embargo, a nadie que haya visto los cuatro encuentros del conjunto gaditano se le puede escapar que los amarillos han contado con un punto de suerte determinante en distintas fases de los diferentes encuentros. Ante el Mirandés, expulsión de un rival a los 30 segundos y gol anulado tras un error de Víctor Aznar en la salida; ante el Leganés, gol anulado a los locales con 0-0 y paradón con la cara del meta ítalo-brasileño por el que los pepineros no sentencian el encuentro con 2-0 en la segunda mitad; ante Albacete, gol anulado con empate acero al contrario por una acción discutible y gol en el descuento para ganar de Tabatadze; y ante la Real Sociedad B, de nuevo la inspiración del georgiano le devuelve la vida a un equipo muerto con 3-1 en el 77' de partido.

No se trata de despreciar lo conseguido y trabajado por el once de Garitano en este arranque liguero, pero sería hacerse trampas al solitario no ver que la imagen de este incipiente Cádiz CF se torna difusa en cuanto se hace una visita a la retaguardia y la portería. Lo más esperanzador, y a la vez tranquilizador, es que el primero que no se las hace es el propio entrenador cadista.

Porque Garitano ve lo que los más realistas ven. Los análisis que se están haciendo en el cuerpo técnico dejan en un segundo plano los resultados y se centran en corregir errores que se repiten semana tras semana. Sobra decir que el preparador vasco está obligado a pronunciar un discurso positivo y optimista cuando su equipo es de los pocos que no conoce la derrota. Podría ser contraproducente y torpe no realzar lo positivo y enfocar en sus comparecencias únicamente lo negativo. Empero, lo uno no quita lo otro y si en el día del Albacete se felicitó por la victoria 'in extremis' no ocultó en ningún momento la superioridad de su rival a pesar de su derrota. «No hemos estado bien. No nos han creado demasiadas oportunidades pero lo cierto es que no hemos estado a gusto en todo el partido», dijo a modo de balance y antes de percatarse que no podía dejar ese mensaje sin matizarlo poco después regalando los oídos de sus jugadores con mantras del tipo entrega, reacción, afición y demás.

El caso es que Garitano ve que la realidad no ofrece toda la claridad que muestra el desarrollo de cada uno de los encuentros. Y si claro es en las ruedas de prensa, mucho más elocuentes son sus planteamientos. Y es que los planes del vasco sobre el verde han ido de más a menos conforme se han ido pasando jornadas. Sabedor de la importancia que siempre tiene una primera jornada, mucho más si esta se juega en casa, puso ante el Mirandés toda la carne en el asador con Suso y Ontiveros como principales referentes y con Climent e Iza como incesantes carrileros. Además, le sonrió la fortuna con la expulsión tempranera de un adversario y el posterior gol de Álvaro Pascual que allanó el camino para una primera victoria en la que la defensa de cuatro no cambió a una de cinco pese a que el resultado peligró por momentos.

Ya en su primera salida Garitano dio muestras del lógico temor con el que enfrenta cada partido cuando el rival puede considerarse superior. Por eso, y a pesar del buen comienzo ante el Mirandés, solo una semana después, en Leganés ante un recién descendido de Primera, se refugió algo más cambiando el 4-2-3-1 de la jornada inaugural a un 4-3-3 para hacer la guerra en la medular con un triple pivote. No le dio mucho resultado puesto que , ya con 1-0 y tras el descanso, reestructuraba el once colocando a tres centrales y dos carrileros para finalmente empatar el encuentro tras un córner botado por Ontiveros y rematado por Ocampo.

Una jornada después, y esta vez para defender el 1-0 de Ocampo ante el Albacete, Garitano volvió a echar al equipo atrás cambiando el dibujo inicial de cuatro defensas a cinco debido al empuje y la superioridad manifiesta del once manchego, que empató con justicia el encuentro que acabó perdiendo con el gol de Tabatadze.

La euforia del georgiano no contagió a Garitano, que se equivocó confiando en el indolente Ocampo antes de darle a 'Tabata' la recompensa en forma de titularidad. Además, y consciente de la superioridad de un filial que juega de fábula, de nuevo reordenó a su equipo echándolo atrás con una defensa de cinco con Diakité y Diarra como guardianes del centro del campo. A pesar de esas concesiones al conservadurismo, el repaso de la camada realista fue para enmarcar y si no es otra vez por Tabatadze ahora mismo el Cádiz CF no seguiría invicto.

¿Hace bien Garitano en echar a su equipo atrás cuando lo mejor del mismo está en la delantera? Discutible o no, la razón más evidente es que el entrenador teme demasiado a los rivales, hasta el punto de que está jugando cada encuentro en función del mismo, especialmente fuera de Carranza.

El temor a verse superado en juego por el adversario de marras le hace ir con mucha responsabilidad y sensatez a la hora de encarar el encuentro. Además, se preocupa por transmitir a su hinchada que no hay que olvidarse de que el equipo no cuenta ya con la experiencia y veteranía de otros años ya que ha bajado en dos años la media del equipo hasta el punto de poder confundirse con un filial llegó a decir en San Sebastián este pasado domingo. «En general, ha sido un partido malo por nuestra parte ante este filial; pero es que nosotros también somos un medio filial porque tenemos chavales jóvenes e inexpertos en la categoría como el 'Sanse'. Estamos verdes todavía porque estamos en el proceso de estar construyendo un equipo», dijo repitiendo la misma consigna que en la previa del encuentro, donde, a sabiendas de que no se la van a dar, pidió «tiempo, como para cualquier proyecto nuevo».