El primer derbi de la temporada para el Cádiz CF ya tiene fecha

El Cádiz CF visitará al Málaga en la sexta jornada de LaLiga Hypermotion.

El Cádiz CF ya sabe cuándo disputará su primer derbi de la temporada. Será en menos de dos semanas y con el Málaga como adversario en La Rosaleda. O lo que es lo mismo, la siguiente salida de los gaditanos esta temporada tras empatar en Butarque ante el Leganés (1-1) y en Anoeta frente a la Real Sociedad B (3-3).

El duelo andaluz entre el Málaga CF y el Cádiz CF se celebrará el domingo 21 de septiembre a las 18.30 horas, siendo televisado por LaLiga TV Hypermotion y Fútbol 2.

Las dos escuadras han empezado de manera ilusionante y positiva la temporada. Ambas tienen ocho puntos, están en la zona de 'play off' de ascenso a Primera y no conocen la derrota en estas cuatro primeras jornadas de la competición.

Para los de la Costa del Sol no será su primer derbi de la temporada, ya que el pasado fin de semana empataron en La Rosaleda ante el Granada (2-2).

HORARIOS | Conoce cuándo se disputarán los partidos de la jornada 6⃣ en #LALIGAHYPERMOTION.



👉 https://t.co/aXkvnePrmT pic.twitter.com/G9U9Y7Ltqa — LALIGA HYPERMOTION (@LaLiga2) September 7, 2025

A esta cita llegarán después de recibir el Cádiz CF al Eibar el próximo sábado 13 de septiembre a las 16.15 horas y visitar el Málaga al Huesca en El Alcoraz el mismo día a las 18.30 horas.

La temporada pasada el Cádiz CF salió victorioso de La Rosaleda al superar 0-2 al Málaga con goles de Melendo y Matos, jugadores que esta temporada ya no militan en las filas gaditanas.