El Cádiz CF seguirá una semana más en la zona de 'play off' de ascenso

El Cádiz CF seguirá una semana más en la zona de privilegio de LaLiga Hypermotion. Con ocho puntos en su casillero y sin conocer todavía la derrota tras la celebración de cuatro jornadas, el equipo entrenado por Gaizka Garitano cerrará la jornada en los puestos de 'play off' de ascenso a Primera.

Actualmente es el quinto clasificado con ocho puntos, los mismos que Valladolid, Deportivo y Málaga, que son las otras escuadras que ocupan la zona de 'play off' de ascenso a la máxima categoría nacional. Por encima únicamente tienen al líder Racing de Santander, con doce puntos y pleno de victorias, y al Sporting, segundo clasificado con nueve puntos.

Ahora bien, el Cádiz CF podría acabar esta quinta jornada de la competición liguera en la sexta posición si el Andorra empata o gana este lunes. El recién ascendido equipo andorrano acumula actualmente siete puntos, uno menos que los gaditanos. Su rival será el Eibar, próximo adversario liguero del Cádiz CF el siguiente fin de semana, y si hay empate el Andorra tendrá ocho puntos, los mismos que el Cádiz CF, aunque con mejor diferencia de goles. Si gana en Ipurua en un encuentro que comenzará a las 20.30 horas, el equipo entrenado por Ibai Gómez pasaría a ser el segundo clasificado con diez puntos.

Quien no puede dar alcance al Cádiz CF en estos momentos en la clasificación es el Eibar. Los armeros tiene cuatro puntos y están a cuatro de distancia de los gaditanos.

Con mucha pólvora

Por otra parte, el buen comienzo liguero del Cádiz CF, con dos victorias en casa y dos empates a domicilio, hacen que sea uno de los siete equipos que todavía siguen sin caer derrotados. A este grupo se unen el líder Racing de Santander, Valladolid, Deportivo, Málaga, Leganés y Andorra. Este último con un encuentro menos.

También destaca el potencial goleador de la escuadra de La Tacita de Plata con siete dianas en cuatro encuentros. Esta cifra sólo la mejoran Racing de Santander (13), Almería (9) y Albacete (8), siendo el Cádiz CF cuarto artillero de LaLiga Hypermotion en este inicio de la temporada en LaLiga Hypermotion.