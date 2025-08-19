Suscríbete a
Cádiz - Eibar

Fijado el horario para el Cádiz - Eibar de la quinta jornada

LALIGA HYPERMOTION. 5ª JORNADA

Los gaditanos recibirán a los armeros a mediados de septiembre, justo después de visitar los pupilos de Gaizka Garitano al filial de la Real Sociedad

El Cádiz CF recibirá al Eibar a mediados de septiembre. F. J.
Antonio Valimaña

Antonio Valimaña

Cádiz

El Cádiz CF recibirá en su Estadio al Eibar el sábado 13 de septiembre a las 16.15 horas. Será con motivo de la cita correspondiente a la quinta jornada de LaLiga Hypermotion.

El equipo de Gaizka Garitano, que hizo historia en el Eibar, recibirá a los armeros después de visitar al filial de la Real Sociedad. Antes de todo eso, el Cádiz CF jugará en Leganés y esperará al Albacete Balompié en una temporada que ha empezado con una victoria por la mínima en La Tacita de Plata ante el Mirandés (1-0).

El encuentro liguero entre gaditanos y armeros será televisado en directo y previo pago por LaLiga TV Hypermotion.

El Eibar, por su parte, se presentará en la capital gaditana después de jugar en Ipurua frente al Andorra. Los armeros han iniciado la competición empatando en La Rosaleda ante el Málaga (1-1) y sus próximos encuentros serán ante el Granada en Eibar y en la visita a El Alcoraz para medir sus fuerzas ante el Huesca.

La pasada temporada el Eibar ganó al Cádiz CF en la primera vuelta de la competición con un solitario gol de Corpas (1-0), al tiempo que ambas escuadras empataron sin goles en la capital gaditana.

