Garitano: «La victoria nos da confianza y minutos para jugadores importantes como Suso y Ontiveros»

«Hay que mejorar y seguir creciendo pero si hace desde la victoria todo es mucho mejor». La frase de Gaizka Garitano siendo un gran tópico futbolístico no deja de ser una verdad. El Cádiz ganó sin alardes en un equipo con viento a favor desde el primer minuto por la expulsión de un futbolista del Mirandés. «No estoy a favor de las expulsiones pero la norma dice que tiene que ser roja», reconocía el entrenador cadista que no ocultaba el bajón de su equipo tras el descanso dejando el marcador en el aire.

«No hemos hecho el segundo gol a pesar de las ocasiones y te acercas al final sin el segundo tanto genera mucha incertidumbre. No hemos marcado y eso ha hecho que en cualquier momento nos podrían haber marcado. Al final hemos ganado, eso nos da confianza y jugadores que vienen de lesión, caso de Suso, Ontiveros o Álex, cogen más minutos que también es importante«.

Garitano seguía desgranando el partido, sobre todo tras el descanso. «En la segunda parte no hemos hecho el segundo gol. Nuestros jugadores importantes apenas han hecho pretemporada y cuando se les acaba la gasolina lo notamos. Es cierto que en la segunda parte hemos dado menos sensación de marcar el segundo tanto pero que creo que sí hemos sido más seguros en todo momento. No creo que haya sido un tema de ambición porque los cambios han sido hombre por hombre. Siempre es difícil jugar contra cualquier equipo pero es verdad que en la segunda parte lo tendríamos que haber hecho mejor«.

Con jugadores que tienen que llegar, el vasco recuerda que «tenemos una plantilla a la que le faltan fichajes y hay jugadores que vienen de lesión. Este partido nos viene muy bien porque nos da minutos para muchos jugadores. La idea es ir acabando la plantilla en los próximos días. No es lógico que haya equipos con futbolistas que se van, otros que vienen. Todos los equipos están igual«.

Como nombres propios, el autor del gol cadista. «García Pascual como cualquier delantero vive de los goles pero está claro que hace más cosas en el campo. Es una cosa positiva. En el caso de Ontiveros estuvo lesionado el final de la pasada temporada y estamos intentando que poco a poco vaya cogiendo la forma. Es el proceso normal de un futbolista que ha tenido una lesión complicada«.

Amén de nombres importantes del equipo, Garitano ensalzaba la idea de la plantilla para esta temporada y como ejemplo De la Rosa. «La apuesta del equipo va por tener a gente joven que tienen que ir cogiendo madurez y experiencia. De la Rosa ha acabado el partido entero y creo que es un jugador importante en el equipo».