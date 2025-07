El calendario del Cádiz CF, al detalle

El Cádiz CF ya conoce al detalle el calendario de la próxima temporada en LaLiga Hypermotion, categoría en la que militará por segundo curso consecutivo después del último descenso desde la máxima categoría del balompié nacional. Un calendario que ha vuelto a ser libre y asimétrico.

Tal y como es habitual, 42 jornadas completarán la fase regular en LaLiga Hypermotion. La última de ellas será el último fin de semana de mayo para luego dar paso a las eliminatorias de 'play off' de ascenso a Primera para aquellas escuadras que las disputen quedan fijadas entre el 7 y el 21 de junio de 2026.

En esta ocasión únicamente habrá una jornada intersemanal en LaLiga Hypermotion. Curiosamente coincidirá con la Semana Santa del próximo año 2026.

En cuanto a la Copa del Rey, los equipos de LaLiga Hypermotion (salvo la Real Sociedad B que no compite al ser el filial de la Real Sociedad) entrarán en juego en la primera eliminatoria entre el 28 y el 30 de octubre. La final está prevista para el sábado 25 de abril de 2025.

En una temporada tan extensa y exigente, a continuación se detallan los puntos del calendario que más interés pueden ofrecer para los seguidores del Cádiz CF.

Pulse sobre este enlace para ver todo el calendario de LaLiga Hypermotion en la temporada 2025/2026.

1. El debut será otra vez en casa

Tal y como sucedió la temporada pasada, el Cádiz CF se estrenará en su estadio. Entonces fue con un aciago y descorazonador 0-4 ante el Zaragoza y ahora llegará frente al Mirandés en el mismo escenario. La revelación del último ejercicio, que se quedó a un paso de ascender a Primera, será el adversario inicial de los gaditano el fin de semana del 15-16-17 del próximo mes de agosto.

El Cádiz CF empezará la temporada en casa ante el Mirandés. FRANCIS JIMÉNEZ

2. Un recién descendido será la primera prueba a domicilio

No han coincidido Cádiz CF y Leganés en los últimos años porque cuando uno estaba en Primera, el otro competía en Segunda, y viceversa. Esta vez sí se verán las caras y la primera vez será en Butarque el fin de semana del 22-23-24 de agosto de 2025. Primera salida y frente a un recién descendido desde Primera. No será sencillo para Suso y compañía.

3. Los derbis, a domicilio en la primera vuelta

Todos los derbis del Cádiz CF serán lejos de La Tacita de Plata en la primera vuelta liguera. El primero será en La Rosaleda ante el Málaga en la sexta jornada (19-20-21 de septiembre). Al Granada tocará visitarlo el 24-25-26 de octubre de 2025 en Los Cármenes con motivo de la undécima jornada. Después llegarán las salidas a Almería (14-15-16 noviembre en la 14ª jornada) y Córdoba (28-29-30 noviembre en la 16ª jornada).

En la segunda vuelta todos ellos tendrán que visitar Cádiz. Ya será el año 2026. El primer derbi en casa será el fin de semana 23-25-25 de enero ante el Granada. Después llegará el Almería (6-7-8 de febrero), más tarde el Málaga (20-21-22 de marzo) y, por último, el Córdoba (3-4-5 de abril).

El primer derbi del Cádiz CF será en La Rosaleda ante el Málaga CF. ARABA PRESS

4. Duelos ante el nuevo vecino de la categoría

Aunque no es un derbi andaluz al uso, el Cádiz - Ceuta no es un partido más. La proximidad geográfica entre ambas escuadras, con sólo el Estrecho de Gibraltar separando la provincia gaditana de la ciudad ceutí, hace que este encuentro tenga su morbo. Y es que habituales eran sus duelos en la extinta Segunda B, pero no en en el fútbol profesional.

Será el fin de semana del 26-27-28 de septiembre, con motivo de la séptima jornada de LaLiga Hypermotion, cuando se juega el Cádiz - Ceuta en tierras gaditanas.

La vuelta tendrá lugar al inicio de la Semana Santa (27-28-29 de marzo de 2026) en el Estadio Alfonso Murube.

El Ceuta, que necesita tener su estadio acondicionado para competir en Segunda, ha valorado la posibilidad de jugar en Cádiz durante las primeras semanas. No obstante, desde el club caballa trabajan a marchas forzadas para estrenarse en su casa y con los suyos.

5. Encuentros seguidos en La Tacita de Plata

Dos veces durante la temporada enganchará el Cádiz CF encuentros consecutivos en su estadio. Primero será el fin de semana del 10-11-12 de octubre (novena jornada) ante el Huesca y el fin de semana del 17-18-19 de octubre (décima jornada) ante el Burgos.

Después, ya en la segunda vuelta de la competición liguera, hará lo propio ante Córdoba al final de la Semana Santa (3-4-5 de abril de 2026) y la siguiente semana frente al Andorra (10-11-12 de abril de 2026).

6. Dos dobles salidas

El Cádiz CF tendrá que disputar dos veces dos encuentros consecutivos a domicilio. Y lo hará justo después de jugar otras dos citas seguidas en casa ante Huesca y Burgos. Será el fin de semana del 24-25-26 de octubre con la salida a Granada y el siguiente fin de semana, que es el primero de noviembre, con el largo desplazamiento a Andorra ante un recién ascendido a LaLiga Hypermotion que recupera su puesto en la categoría de plata del balompié nacional.

La siguiente doble salida será en plena Semana Santa. Al principio al viajar a Ceuta (27-28-29 de marzo de 2026) y después visitando al Valladolid en plena Semana de Pasión.

7. 2025 se cerrará en casa ante el Castellón

El último encuentro del Cádiz CF en el año 2025 será en tierras gaditanas ante el Castellón. La cita de la 19ª jornada tendrá lugar el fin de semana del 19-20-21 diciembre de 2025. Una vez acabado el encuentro llegarán las vacaciones de Navidad.

El Cádiz CF cerrará el año 2025 en casa ante el Castellón. FRANCIS JIMÉNEZ

8. Intenso inicio del mes de enero

El nuevo año 2026 comenzará el 2-3-4 de enero con un Deportivo - Cádiz, duelo de clásicos del fútbol español en Riazor. Un fin de semana más tarde (9-10-11 de enero de 2026) terminará la primera vuelta del Cádiz CF con la visita del Sporting. Justo después, sin descanso (16-17-18 de enero de 2026) tocará empezar la segunda vuelta de la competición liguera en el Estadio Carlos Belmonte ante el Albacete Balompié.

9. El Carnaval del Cádiz CF

El fin de semana grande del Carnaval de Cádiz (13-14-15 de febrero) jugará el Cádiz CF a muchos kilómetros de distancia. Será en El Plantío ante el Burgos. El segundo fin de semana del Carnaval gaditano tocará cita en casa ante la Real Sociedad B, único equipo filial de la categoría de plata del fútbol español.

Poco después tocará el fin de semana en el que se encuadra el Día de Andalucía (27-28 febrero-1 de marzo). Esta vez hay salida lejana a Eibar.

El Cádiz CF jugará en Carnaval ante el Burgos en El Plantío. NACHO FRADE

10. La única jornada liguera intersemanal será en Semana Santa

La próxima temporada sólo tendrá una jornada liguera intersemanal... ¡pero vaya jornada! Coincidirá con la Semana Santa y englobará a las jornadas 32, 33 y 34 del campeonato liguero. El primer fin de semana (27-28-29 de marzo) se disputará el Ceuta - Cádiz. En mitad de la semana (Martes Santos, Miércoles Santo o Jueves Santo) el Cádiz viajará a Valladolid, un lugar en el que la Semana Mayor también se vive con mucha pasión. Finalmente, la Semana Santa la terminará el Cádiz CF recibiendo al Córdoba en un duelo andaluz.

11. Cinco encuentros para terminar la Liga regular en el mes de mayo

En mayo concluirá la fase regular de La Liga Hypermotion. Habrá jornada cada fin de semana y el Cádiz CF tendrá que visitar a la Cultural y Deportiva Leonesa, recibir al Deportivo, acudir a Castellón, esperar al Leganés y, por último, jugar en los Campos de Sport de El Sardinero ante el Racing de Santander. Por tanto, el Cádiz CF empezará y terminará la próxima temporada ante escuadras que han disputado el 'ultimo 'play off' de ascenso a la máxima categoría del balompié nacional.