La espina clavada de Paco López

Paco López, recién anunciado entrenador del descendido a Segunda Leganés, no olvida su fiasco en Cádiz. El entrenador de Silla no puede esconder su decepción personal al haber estado en el banquillo de Carranza y no haber podido responder a las expectativas que creó su fichaje.

Esta semana, el ex del Levante o Granada, ha estado hablando en el programa de Youtube 'A bote pronto' y como no puede ser de otra manera ha repasado su última experiencia en la profesión, es decir, sus 17 jornadas dirigiendo al Cádiz CF de Manuel Vizcaíno, presidente que lo eligió a él para acallar todas las críticas tras el descenso de categoría.

El actual técnico pepinero dejó al equipo amarillo es descenso, eliminado a las primeras de cambio de la Copa del Rey por el Eldense y los siguientes números: 4 triunfos, 6 empates y 8 derrotas.

Al ser preguntado durante la entrevista si tiene alguna espina clavada después de ascender a Primera con Levante y Granada y ser destituido en Cádiz no dudó en señalar que «quizá» lo que le ha pasado en el Cádiz. «Lógicamente, este año no ha sido bueno. Sobre todo por todo lo que merece ese club y esa afición», dijo con cariño.

