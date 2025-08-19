Álex, capitán del Cádiz CF: «Álvaro Cervera es el entrenador que más me ha marcado»

Álex Fernández ha sido protagonista en el programa 'A solas con...' de Objetivo Cádiz. Dirigido por Javier Taboas desde el Hotel Argantonio, este espacio tuvo como invitado al centrocampista y capitán del Cádiz CF, quien acaba de estampar su firma hace bien poco para seguir ligado al club de La Tacita de Plata.

En una entrevista amena y enfocada al lado más personal del futbolista, Álex Fernández respondió durante una hora a todo tipo de preguntas, siempre con honestidad y sinceridad. «Cualquier futbolista, si sale de los tópicos en las respuestas, pues puede comerte un error y tener un problema. Por eso muchas veces respondes a, b o c para salir del paso y no tener problemas con nadie», empezaba señalando el jugador de Alcalá de Henares, que ya lleva casi una década en tierras gaditanas.

Álex reconocía haber tenido «una infancia maravillosa gracias a mis padres, con una educación fantástica y gracias al apoyo de los míos en Alcalá de Henares (Madrid)». Y asimismo apuntaba: «Como estudiante me costaba, pero lo sacaba. Terminé mi carrera por si acaso, aunque al final me dediqué al fútbol profesional».

E incluso echaba la vista un poco más atrás: «Del colegio me quedo con Susana, mi profesora de Historia. Fue la que más me entendió y me ayudó muchísimo. Le mando un beso enorme si me ve».

Álex cuando niño «era travieso, pero al ser el mediano entre Nacho y Maite, pues al final siempre pagaba yo». Ahora como padre reconocía: «Mi hijo es buenísimo, pero a mi hija la dejamos en casa porque es un terremoto...».

Conocido es que los Fernández Iglesias han llegado lejos en el mundo del balompié. Lo hicieron gracias al esfuerzo de sus padres. «Mi padre llegó a jugar hasta Tercera en Alcalá de Henares, pero nunca se planteó ser profesional. Todavía estamos en una nube porque ni cuando debutamos con el Real Madrid pensamos que podíamos vivir de esto. Muchos jóvenes debutan y ahí se quedan. Además mi madre tenía que hacer tres idas y vueltas de Alcalá de Henares a Madrid todos los días. No era fácil porque yo salía de entrenar a las diez de la noche y tenía que ponerme después a hacer los deberes».

Si algo tiene claro Álex es que los amigos se cuentan con los dedos de una mano. «Mantengo los amigos de la infancia (Pedrito y Adri desde los tres años de edad; y Luismi Quezada desde la cantera del Real Madrid). Siempre han estado a las duras y las maduras. Los amigos se cuentan con una mano, aunque también hay personas fantásticas que te encuentras por el camino», aclaraba.

Y no dudaba en reconocer que «por suerte, siempre he tenido un círculo muy cerrado, más de lo habitual, y hemos sido muy selectivos. Mis padres nos han cuidado mucho en ese sentido».

Álex celebra un gol con el Cádiz CF. ANTONIO VÁZQUEZ

De Mourinho a Cervera

Rememorando sus inicios en el balompié, Álex ensalzaba la figura del entrenador y señalaba: «Es muy complicado ser entrenador. José Mourinho, que es fantástico, me dio la oportunidad de debutar en Primera y también a mi hermano. A mí en Santander y a Nacho en Mestalla, aunque yo un mes antes. También Alberto Toril sacó lo mejor de nosotros desde la cantera y nos dio el empujón al salto profesional. Incluso Juanmi Peinado, segundo de Julen Lopetegui, que me hizo creerme que podía dedicarme al fútbol en el Juvenil B. Este último fue mi entrenador idílico en la cantera del Real Madrid».

Pero entonces se detiene en Cádiz. «Álvaro Cervera es el entrenador que más me ha marcado mi carrera profesional y gracias a él he disfrutado el fútbol como un niño. Supo sacar mi potencial, me exprimió al máximo, me dio un cariño extraño porque no es un hombre cariñoso ni cercano, pero me dio el cariño y la confianza de un padre futbolístico para que mostrara mi mejor nivel en el fútbol. Le debo mucho a él y a Roberto Perera», aseguraba el centrocampista madrileño.

Al tiempo que rememoraba: «Es el mejor entrenador de nuestra historia y había que despedirle por todo lo alto. Se lo había ganado. Es único».

Álvaro Cervera y Roberto Perera. EFE

Él puntualizaba que «siempre he tenido muchísimo respeto por mis jefes (entrenadores)», añadía que «en los vestuarios hay de todo, aunque yo intento ayudar a un canterano en todo lo posible porque he estado en su situación». Por eso «siempre digo todo con respeto, pero voy de frente y no me callo».

Apasionado de Rijeka, en Croacia, Álex destacaba en la entrevista: «Me marcó. Estuve seis meses, pero la ciudad es fantástica y te acogen a las mil maravillas. Aprendí un poco el idioma y ahora chapurreo un poco con Bojan Kovacevic (entre risas)».

Pero dejaba claro en 'Objetivo Cádiz' que «Cádiz es única, aunque en general me ha ido bien en la mayoría de mis destinos, pese a que hay sitios en los que no me he sentido cómodo, pero porque no ha funcionado lo profesional». Y puntualizaba: «Yo también he tenido compañeros que no les ha convencido Cádiz y ha sido por eso».

De una u otra manera se queda con Cádiz porque «he tenido momentos increíbles y me salía todo, pero otras veces no salía nada. El invierno pasado tuve una oferta de China que me hizo pensar las cosas, pero aquí sigo después de nueve años».

«Creo que me quedan muchos años de fútbol»

El futuro no lo tiene claro, aunque Álex sí tiene una intención definida: «Creo que me quedan muchos años de fútbol y me cuido mucho, así que quiero alargar mi carrera. No me voy a quedar en el Cádiz CF por lo que haya hecho ya, sino por lo que pueda hacer en el Cádiz CF. Quiero aprovechar cada momento y es la temporada que más ilusión me genera. Me saqué el carné de director deportivo y ahora estoy con el de entrenador, aunque todavía quiero disfrutar del fútbol sobre el césped».

Todo ello tras renovar y continuar después de una mala temporada del equipo en líneas generales. «El ambiente de la temporada pasada fue complicado y eso afecta. No es fácil pero queremos arreglar esa fisura con la afición. Los resultados siempre mandan», apostillaba Álex.

Mientras celebra sus goles como los arqueros (desde que jugó en el Reading) porque le encantan las películas épica y de batallas. «La que más es 'El señor de los anillos'. Lanzo dos flechas: una a mi hijo y otra a mi hija. En casa al sitio en el que están, y fuera al cielo para que las recojan. Soy muy cinéfilo», destacaba.

Álex celebra un gol con el Cádiz CF. ANTONIO VÁZQUEZ

Eso sí, también lee y tiene tiempo para los videojuegos. «El último libro que estoy leyendo es sobre fútbol americano. Es un deporte que me encanta y va a la par con el fútbol, al mismo nivel. Tengo cascos, camisetas y me encantaría conocer a algunos jugadores. También me gustan los videojuegos. De la Rosa está loco y enfermo con el FIFA. Tanto que hace poco rompió su teléfono móvil cuando perdió. Partimos hasta una puerta, cosa que no está nada bien, debido al nivel de pique. Él iba con Mario Climent y yo con Iker Recio. Nos ganaron pero hacían muchas trampas».

Obsesivo con la limpieza cuando cocina, Álex no dejaba de reconocer al ser preguntado en 'Objetivo Cádiz' que «me siento muy querido y, sobre todo, respetado. El cadista es un enamorado de su equipo. Mi historia aquí es de sobresaliente, pese a los malos momentos, y ellos lo saben».

Y es que no todo es idílico, aunque el balance global sea fantástico. «Intento mantener el equilibrio y las críticas no me afectan para bien o para mal. Siempre que me hablen con respeto, hablo con el que sea», apuntaba el capitán del Cádiz CF.

Fue entonces cuando salió a la luz un polémico incidente a las puertas del Estadio. «Aquel día, que descendimos a Segunda en casa contra Las Palmas, me bajé para dar mi camiseta a una chica discapacitada que la prometí desde hace semanas. Detrás había un grupo de chicos que estaba detrás y no dijeron nada. Me fui y me empiezan a insultar y recriminarme. Ahí, aunque no debería haberlo hecho, me bajé y hablamos de tú a tú. Me lo quedo para mí», recordaba.

Sobre su relación con los medios de comunicación, el capitán del Cádiz CF puntualizaba: «Los periodistas en Cádiz me han tratado siempre muy bien y con mucho respeto, aunque hay que tener cuidado porque todo se saca de contexto en una sociedad y en una época complicada. Alguna vez alguno ha tenido algunas palabras con faltas de respeto, pero lo han corregido».

Un momento muy especial

Aunque Álex prefería quedarse con los mejores momentos. «En el último encuentro en casa ante el Huesca la temporada pasada se me saltaron las lágrimas en el centro del campo. Fue el momento más duro y a la vez bonito. Vinieron mi familia y amigos, ya que podía ser el último encuentro y no estaba clara mi continuidad. Lo tengo grabado. Fue muy emocional». Y eso que señalaba: «No soy de lágrima fácil. Soy sensible pero lo llevo muy para mí».

Igual que no olvidaba imágenes de todos estos años, por ejemplo el hecho de «compartir cinco minutos con mi hermano después de un Cádiz - Real Madrid me llenó de energía. Fue un momento especial que siempre recordaré en las escaleras del Estadio».

Álex junto a su hermano Nacho. EFE

Pero en esos momentos difíciles, «me gusta perderme al Río San Pedro en invierno, porque no hay mucha gente y voy a pasear con los perros. También me encanta el invierno fresquito por las calles de Cádiz. Disfruto cada rincón. Cádiz en la época de carnaval y los paseos en las playas en los días grises son la mejor medicina. Es un paraíso que hay que disfrutarlo, cuidarlo y exprimirlo».

Y como un 'gaditano' más después de una década «estoy deseando que llegue septiembre para disfrutar Cádiz para nosotros». Todo ello mientras enviaba un afectuoso saludo a Tarifa tras los incendios.

Para terminar, Álex también habló de Carnaval. «Tuve un cameo hace tres años en el Gran Teatro Falla con 'To me pasa a mí: los desgraciaítos' con Antoñito y Fermín. Me temblaban las piernas en ese momento. Siempre que puedo me escapo al Gran Teatro Falla durante el Carnaval. No soy un gran entendido, pero me gusta y lo disfruto», apuntaba.

«Lo que más me gustan son las chirigotas. Soy muy fan de El Selu, más allá de mi relación personal con Antoñito», añadía el experimentado centrocampista madrileño.

Álex, capitán del Cádiz CF, vivió un momento muy emotivo la pasada temporada ante el Huesca. ANTONIO VÁZQUEZ

Y se paraba en una anécdota: «Los dos primeros años me disfracé, uno tras remontar ante el Real Oviedo. Me vestí de Darth Vader junto a David Gil, que iba de John Snow, y Marcos Mauro, que iba de Coco».

Por último, Álex dejaba claro que «la elección de Manu Sánchez como pregonero es fantástica».