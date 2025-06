¿Y ahora Álex?

Todo indicaba hace dos semanas que el capitán del Cádiz CF se despedía de la que ha sido su afición los últimos años coincidiendo con el final del encuentro que los gaditanos jugaban y ganaban 4-0 ante el Huesca. Una pancarta en la grada con la leyenda 'Eterno Capitán' le ponía más ingredientes para una despedida que prácticamente el portador del brazalete esta casi que oficializando.

Como es sabido, Álex Fernández cumple contrato ahora en junio y aunque está muy contento y agradecido en Cádiz y al Cádiz CF, en estos momentos se encuentra desojando la margarita después de que el club, según informa Radio Cádiz, haya mostrado un acercamiento al jugador para renovarlo una temporada más.

La situación del madrileño parecía un caso resuelto debido a la sobrecarga que tiene un vestuario donde no cuentan muchos de los que tienen contrato en vigor y, en cambio, sí dos que lo acababan como Iza y el mencionado jugador de Alcalá de Henares. Zaldua no seguirá tras cumplir sus tres años de contrato.

La pelota está en el tejado de Álex, que deberá responder al club después de escuchar a su entrenador Gaizka Garitano decir que cuenta con él en el caso de que dé el sí a una renovación que, como la de Iza, sería a la baja.

Ya el año pasado el todavía mediocentro cadista buscó una salida al entender que su ciclo había terminado, sin embargo, la confianza de Garitano puede hacerle cambiar de idea.

De producirse la renovación de Álex sería la segunda después de que se haya conocido que Iza seguirá de amarillo hasta 2027.

Las palabras del presidente este pasado lunes en Radio Cádiz dejan abiertas de par en par las puertas a Álex para seguir un año más, aunque hace una semana no fueron las mismas. «Creo que en la cabeza de Álex Fernández ya ha terminado su ciclo en el Cádiz CF. La temporada pasada buscó un acomodo en otro proyecto», dijo en su balance de temporada. En cambio, una semana más tarde ha variado el discurso. «Él saldrá como él quiera salir. Depende de él. Sabe las condiciones que tiene para seguir un año más si quiere y partir de ahí tiene que decidir. Yo creo que quiere quedarse. Siempre ha dado todo, y ha acabado jugando. Es un jugador fiable. Lleva tantos años que si decide quedarse me parece bien y si decide marcharse también me parecerá bien porque se lo merece».

