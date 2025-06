La primera, en la frente

Vaya por delante que Iza Carcelén es un más que un gran lateral derecho de Segunda División. Va sobrado. Y no, no es ironía. Pero es que ese no es el tema, señor presidente. El tema es otro y sigue sin enterarse.

El personal está hasta co...razones. Hasta los corazones de ver a los mismos, hasta los corazones de aguantar semana tras semana los nombres de jugadores que se tienen ya más que vistos y se les obliga a seguir viendo. Una echa un ojito a los que cumplen contrato y se le cae el alma a los pies de comprobar que solo tres, ¡solo tres!, cumplen este año. Iza, Álex y Zaldua. Pero no triste ya por ello, el personal tiene que leer y escuchar que a dos de ellos se le quiere renovar. ¡¡¡¡¡Renovar!!!!!!!

En efecto, una de ellas ya ha caído, la de Iza, y la otra no se dará porque el capitán seguramente haya leído mejor el libro que el que lo está escribiendo. Álex es feliz, está en el Cádiz más que consolidado y aunque seguramente se merezca seguir, entiende lo que no entiende su jefe: que su tiempo, su momento, como el de Iza, ya pasó. Y no este año, no, pasó hace dos o incluso tres.

Bueno, pues Iza va a renovar pese a ser un jugador de sobra más que amortizado. Sobre la mesa del presidente se suponía que de los muchos problemas que tiene que resolver, este 30 de junio ya se les solucionaba tres. Pues nada. Otro más que ha apuntado. Como en su día Nano Mesa. Pero, bueno, parece que no se pispa del tema y que le siguen valiendo hombres que han valido (y mucho) pero que ya están agotados para desesperación de la afición.

Señor Vizcaíno, ¿así de verdad quiere poner los ojos vidriosos a la masa social? Más que conseguido porque el temita es para ponerse a llorar.

