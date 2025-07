Así ven los «líderes» del Cádiz CF el nuevo proyecto del club

Álex Fernández e Iza Carcelén son dos pesos pesados en el vestuario del Cádiz CF. El madrileño está comenzando su novena temporada como jugador amarillo, mientras que para el portuense será la séptima. Dos futbolistas que conocen lo que significa ascender a Primera con el cuadro cadista y hacer historia en la máxima categoría con permanencias de forma consecutiva. Ahora, desde el club apuestan por un cambio de rumbo que devuelva el hambre a la plantilla y la ilusión a la parroquia. En la entidad sabían de la necesidad de regenerar un equipo que, eso sí, no puede perder su liderazgo a través de dos jugadores que, una vez renovados para encabezar el nuevo proyecto, asumen la responsabilidad de liberar a los más jóvenes y guiar al cuadro que dirige Gaizka Garitano a la unión grupal para alcanzar los resultados.

Una situación que explicaba bien Álex Fernández en la rueda de prensa que ofrecía junto a Iza Carcelén en presencia de Juan Cala. «Ser los líderes de este proyecto como capitanes por tiempo y por edad, es algo que nos genera mucha ilusión, mucha responsabilidad, estamos para eso, para liberar a los más jóvenes de esa responsabilidad y ayudarlos, que puedan dar su máximo. Nosotros conocemos al club y a la gente, por eso queremos recuperar esas vibraciones y conexión con la afición que teníamos otras temporadas y, bueno, ahí mandarán los resultados».

Y, a pesar de haber vivido ya ocho temporadas como cadista, para el madrileño la campaña que se aproxima «es una temporada única, una de las que más ilusión me generan. La temporada pasada acabé bien, con sensaciones tremendas y mi objetivo es seguir igual o seguir esa misma línea. Luego, como capitán ya son muchas temporadas, asumir ese rol, ayudar a los más jóvenes, que lo van a necesitar, pero estoy seguro que los fichajes que han venido nos van a ayudar a dar ese paso adelante que teníamos que dar«.

Álex Fernández admite la importancia de Garitano en su decisión final

Sin embargo, la continuidad del centrocampista se mantuvo con incertidumbre durante bastante tiempo. Así lo explicaba el propio futbolista, que reconocía la importancia de Gaizka Garitano en su decisión final. «Lo que cambió mi decisión fueron las conversaciones con el míster. Acabé bien la temporada a nivel físico y a nivel mental. Valorábamos ambas posibilidades, cerrar ciclo o seguir. Pero bueno, ellos me dieron la posibilidad de tomar mi decisión y que respetasen mi trayectoria aquí y que tenga yo esa posibilidad de la que no todos los futbolistas tienen ese privilegio. Gaizka, sin decirme nada de jugar más o menos, me dio confianza. Tenemos muy buena conexión ya no solo en lo profesional, sino en lo personal y creo que puedo ser de ayuda para este nuevo proyecto«.

Álex Fernández e Iza Carcelén junto a Juan Cala CCF

Por su parte, Iza Carcelén también admitía la ilusión que le genera estar rodeado de gente joven que ven al Cádiz CF como una oportunidad de oro para asentarse en Segunda y dar un salto muy importante en su carrera deportiva. «Está viniendo gente joven, que eso se nota, te dan en empujón grande. Vienen con energía y ganas. Muchos jugadores ni han pisado la categoría y tienen una oportunidad grandísima y eso te contagia. Luego, los veteranos tenemos que meterlos en vereda para contagiarlos de lo que es esto y se adapten lo más rápido posible«.