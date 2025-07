El Cádiz CF mejora su imagen y vence a la UD Las Palmas (2-1)

Con casi diez minutos de retraso comenzaba el tercer encuentro de pretemporada del Cádiz CF. El rival, en las instalaciones del Hotel Fair Play de Benalup-Casas Viejas, era la Unión Deportiva Las Palmas, un cuadro que regresa a Segunda División tras el descenso sufrido la pasada temporada. El técnico amarillo, Gaizka Garitano, no pudo contar ni con Suso ni con Álex Fernández, además de los jugadores que no viajaron al stage. Entre ellos se encuentran Javier Ontiveros y cinco de los descartes del club que están en la rampa de salida: José Antonio Caro, Fede San Emeterio, Rubén Sobrino, Rubén Alcaraz y Gonzalo Escalante.

Once del Cádiz CF ante la UD Las Palmas CCF

Gaizka Garitano apostó por el siguiente once para la primera mitad del encuentro contra la UD Las Palmas: Víctor Aznar; Iza Carcelén, Bojan Kovacevic, Víctor Chust, Mario Climent; de la Rosa, Sergio Ortuño, Moussa Diakité, Brian Ocampo; Roger Martí y Marcos Denia. Una alineación bastante reconocible que contaba con la incorporación del canterano del filial que la pasada temporada protagonizó unos buenos registros goleadores en el Mirandilla.

El Cádiz CF, de más a menos en el primer tiempo

El primer tiempo estuvo marcado por la estéril posesión de balón de la UD Las Palmas, que buscaba salir jugando desde muy atrás provocando una presión agresiva del Cádiz CF. De hecho, era en uno de estos intentos cuando Brian Ocampo lograba recuperar el esférico y generar una doble ocasión que no acabó en tanto gracias a las intervenciones de Horkas. Era el minuto 15 de partido y el uruguayo, que fue el mejor de los amarillos en el primer tiempo, buscó el tanto con un disparo que repelía bien el guardameta insular. Inmediatamente después, el charrúa recogía nuevamente el balón para colocar el esférico en la escuadra, pero entre el portero y el travesaño evitaron la diana. En ese mismo saque de esquina, la pizarra de Gaizka Garitano casi ofrece resultados. Sin embargo, el disparo de Roger se marchó desviado por muy poco.

💛🟡 #CádizLasPalmas #PreseasonLALIGA



La doble ocasión de Brian Ocampo. ¡A punto de marcar el uruguayo en una jugada individual magistral! pic.twitter.com/YzWeETqx1l — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) July 24, 2025

Sí acertaría el delantero de Torrent en el minuto 26. Un centro pasado al segundo palo era recogido por Brian Ocampo y, tras el toque defectuoso de Horkas, Roger Martí cabeceaba a placer para poner el primero del partido en Benalup-Casas Viejas. Eso sí, la alegría duraría muy poco ya que en el minuto 30 llegaba el empate de la UD Las Palmas. Bojan Kovacevic no acertaba en el despeje y dejaba un balón perfecto para la definición de Mika Mármol con una vaselina sobre Víctor Aznar. Tras la igualada era turno para la pausa de hidratación de una primera mitad que llegaría al descanso sin acciones destacadas, aunque con una ligera superioridad canaria en el juego, lo que confirmaba que los de Gaizka Garitano habían ido de más a menos en el partido.

Sorprendentemente, al tratarse de un partido de pretemporada, el técnico vasco no realizaba modificaciones tras el descanso y al césped de las instalaciones del Hotel Fair Play de Benalup-Casas Viejas saltaban los mismos once futbolistas amarillos. El ritmo del encuentro no fue tan alto en los primeros compases del segundo tiempo. Era Iván Gil el que obligaba a Víctor Aznar a repeler un tiro desde la frontal para protagonizar la primera ocasión. La respuesta del Cádiz CF llegaba a través de Roger Martí, que mandaba arriba su disparo tras un buen pase de la muerte de Iza Carcelén.

Revolución en el once de cara a la última media hora con resultado positivo

El carrusel de cambios en el Cádiz CF aparecía en el minuto 63. Gaizka Garitano cambiaba el once por completo y la alineación amarilla quedaba así: Fer Pérez; Caicedo, Fali, Iker Recio, Pereira; Obeng, Joaquín González, David García, Njalla; Borja Vázquez y Álvaro García Pascual. Una revolución para la última media hora de partido que refrescaba al equipo y permitía observar los primeros minutos de Joaquín González como jugador cadista.

El guardameta recién aterrizado en la Tacita de Plata tenía trabajo pronto porque, en el minuto 70, se veía obligado a intervenir por un disparo raso de Sory Kaba. El Cádiz CF pudo ponerse por delante en el minuto 81 a través de Borja Vázquez. El canterano recibía un pase de Caicedo y sacaba un zapatazo que, de forma magistral, repelía el guardameta de la UD Las Palmas para mantener el empate en el marcador.

💛🟡 #CádizLasPalmas #PreseasonLALIGA



Min. 70 | 1-1 | PARADÓN de Fer para evitar el segundo del conjunto canario. pic.twitter.com/4jPtY7SiYy — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) July 24, 2025

Algo que lograría David García en el minuto 86. El fichaje amarillo aprovechaba un rechace del larguero tras una falta servida por Obeng para colocar el 2-1 en el electrónico. El remate previo que acabó en el travesaño fue de Borja Vázquez. Un resultado con el que se llegaría al final y que confirma que, a pesar de la no presencia de jugadores como Chris Ramos (relacionado al Rayo Vallecano), Suso, Ontiveros o Álex Fernández, la mejoría de un Cádiz que venía de recibir una manita y sembrar la primeras dudas de la pretemporada.

Tras el partido contra la UD Las Palmas, el Cádiz CF aún tiene por delante cuatro encuentros de pretemporada: Granada CF (sábado 26 de julio), Al-Sadd (miércoles 30 de julio), AD Ceuta FC (sábado 2 de agosto) y el Córdoba en el LXXI Trofeo Carranza (sábado 9 de agosto).