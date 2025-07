Los descartes del Cádiz CF que no estarán en el stage de pretemporada

El Cádiz CF comienza el lunes su habitual stage de pretemporada en las instalaciones del Fairplay Golf & Spa Resort. Durante casi una semana, el cuadro de Gaizka Garitano estará reclutado en Benalup-Casas Viejas para continuar con la preparación de cara al comienzo liguero, y con dos amistosos de nivel en el horizonte que servirán para medir de forma mucho más nítida y real en qué punto se encuentra el equipo amarillo: el jueves 24 de julio contra la UD Las Palmas y el sábado 26 de julio ante el Granada CF, aunque este encuentro se disputará en el Municipal de Chiclana. Una concentración en la que no van a estar todos los jugadores que están en la nómina cadista en estos momentos.

‼️ 𝐈𝐍𝐅𝐎 | Los futbolistas que el club considera descartes NO están convocados para el stage en Benalup. Algunos se han enterados a través de sus compañeros.



▪️ Estos son Rubén Alcaraz, Gonzalo Escalante, Rubén Sobrino, Fede San Emeterio y José Antonio Caro.



Porque, según recoge el periodista José Manuel Merino, los futbolistas que el club considera descartes no están convocados para el stage en Benalup-Casas Viejas. Se trata de cinco futbolistas que son los siguientes: Rubén Alcaraz, Gonzalo Escalante, Rubén Sobrino, Fede San Emeterio y José Antonio Caro. Todos están fuera de los planes del club de cara a la temporada 2025/26 y, por lo tanto, no van a estar junto al resto de sus compañeros durante estos días de reclutamiento. Además, la información añade que algunos de estos jugadores se habrían enterado de la decisión del club a través de otros futbolistas de la plantilla del Cádiz CF.

Cabe destacar que ninguno de estos futbolistas ha tenido minutos todavía en pretemporada, y esta decisión de la entidad es un nuevo mensaje hacia los futbolistas de que no se cuenta con ellos para la próxima temporada. Tal y como informamos en CANAL AMARILLO hace unos días, tanto Rubén Sobrino como Alcaraz tienen claro que quieren luchar hasta el final para cambiar la situación, ya que no sería la primera vez ni la única que alguien que no entra en los planes iniciales acabe siendo parte de la plantilla al final. Sin embargo, el Cádiz CF tiene muy claro que no están dentro de los planes de Garitano y, por lo tanto, no estarán en las instalaciones del Fairplay Golf & Spa Resort.