Bojan Kovacevic, central del Cádiz CF: «Espero superarme esta temporada»

Bojan Kovacevic ha sido el tercer jugador del Cádiz CF en aparecer esta semana por la sala de prensa del Estadio. Después de Sergio Ortuño (miércoles) y Joaquín González (jueves) llegaba el turno del central balcánico, uno de los jugadores más destacados de la última temporada.

Y es que Bojan Kovacevic dejó muy buenas sensaciones en una temporada complicada para el Cádiz CF. Esto hizo que el Cádiz CF realizara la opción de compra por el zaguero al Partizán tras su periodo de cesión. Gaizka Garitano quería contar con él y lo tendrá a su disposición. Firma hasta el 30 de junio de 2029.

«Agradezco al club la confianza depositada en mí y espero superarme en esta presente temporada», empezaba señalando Bojan Kovacevic, quien estuvo acompañado por Juan Cala, director deportivo del Cádiz CF.

Echando la vista atrás, el central del Cádiz CF aseguraba: «Mi adaptación fue muy fácil y rápida, ya que el grupo me recibió muy bien y siempre me han ayudado mucho en este club». No obstante, Kovacevic tuvo que ganarse el puesto con Paco López, primero, y con Gaizka Garitano, después. En ambos casos se convirtió en un baluarte defensivo para dos técnicos tan diferentes.

Próximo reto: aprender el idioma

«Como cualquiera que siga el fútbol, el Cádiz CF siempre es un equipo importante, con mucha historia y un gran futuro por delante», puntualizaba el futbolista durante su comparecencia en la que respondió en inglés a las preguntas al no hablar todavía el castellano.

Sobre esto último apuntaba: «Voy aprendiendo y estoy bien rodeado de gente que me va enseñando. Mis compañeros me ayudan muchísimo».