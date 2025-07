Así ve Cala a Joaquín González: «Jugadores así siempre los quiero en la plantilla»

Si Joaquín González está en el Cádiz CF es por obra y gracia de Juan Cala, quien a través de su insistencia y tesón se ha ganado la confianza del centrocampista tinerfeño. Primero le dio la oportunidad en el Atlético Sanluqueño y ahora le abre las puertas del club de La Tacita de Plata. Una relación de plena confianza entre las partes. Una apuesta encaminada al éxito si todo va como se espera.

Juan Cala valora mucho el paso al frente del nuevo jugador del Cádiz CF y así se lo hizo saber durante su puesta en escena. «De forma valiente y arriesgada nos pidió un favor de venir a prueba al Atlético Sanluqueño a Primera RFEF. Creo mucho en los jugadores que apuestan por su carrera y él lo hizo en su momento», empezó señalando.

El lebrijano echa la vista atrás y recuerda: «Nos bastaron 45 minutos para firmarlo en el Atlético Sanluqueño. Después su rendimiento fue extraordinario y fue traspasado al Atlético de Madrid, donde cuajó una muy buena temporada con el filial».

Al final, si Joaquín llegó a El Palmar fue porque Cala, Coke y Mario Fuentes estuvieron de acuerdo. Ahora la apuesta se repite, pero en el fútbol profesional. «Creemos mucho en sus condiciones desde la dirección deportiva porque lo conocemos. Personalmente también y lo he visto trabajando día. Es una apuesta de la dirección deportiva y una apuesta personal. Confiamos mucho en él», asegura.

Tal ha sido el interés del Cádiz CF en su contratación que Juan Cala no dudó ni un segundo en plantarse en Tenerife para amarrar al centrocampista. «Joaquín tenía cosas avanzadas en la categoría y valoro mucho que en la primera conversación nos esperara en Tenerife a que le explicásemos la idea que teníamos. Jugadores así siempre los quiero en la plantilla. Luego dirá el fútbol si acertamos o no, pero las cosas que se hacen de corazón suelen salir bien», puntualizó el miembro de la dirección deportiva de la entidad gaditana.

Joaquín González y Juan Cala. FRANCIS JIMÉNEZ

Y Juan Cala vaticina: «Aquí ya ha tenido buena experiencia en el Atlético Sanluqueño. Gustará mucho en Cádiz por el prototipo de jugador que es».

La evolución de Joaquín González

Pero en qué ha cambiado el centrocampista entre su etapa en Sanlúcar de Barrameda y su actual momento. Cala lo define así: «Joaquín cuando llega al Atlético Sanluqueño es un joven con ganas de reivindicarse y con ímpetu, pero con falta de experiencia. Allí jugó más de 30 encuentros en Primera RFEF, se curtió y en el filial del Atlético dio un paso más».

Y apostilla: «En el Atlético Sanluqueño era un perfil '6' que incluso en algún encuentro jugó como central. En el filial del Atlético jugó era un perfil '8'. Llega con más experiencia, poso y capacidad táctica que hace dos años. Cuando cumples años y partidos, la experiencia te dice dónde ir y dónde no ir. Creo que está muy preparado para saltar a Segunda. Ya dependerá de él que esté preparado para dar otro salto más».

Joaquín González ha firmado con el Cádiz CF hasta 2030. FRANCIS JIMÉNEZ

En resumidas cuentas, «lo conozco desde hace tiempo. Él sale de la UD Las Palmas porque cumple de Sub 23 y el equipo es el año que sube a Primera. Entonces no le aseguran sitio en el primer equipo insular. Tengo muy buena relación con Tonono, director de la cantera de la UD Las Palmas (club en el que militó Juan Cala como futbolista), pregunto por él y me comenta este caso. Él no quería seguir otro año más en el filial y decide apostar venir a prueba a la Primera RFEF, al Atlético Sanluqueño, con una mano delante y otra detrás».

Porque Juan Cala lo tiene claro con Joaquín González: «Apostó por su carrera y otros no lo hacen. Es su mérito porque confió en él y la vida le ha recompensado».