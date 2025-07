Joaquín González: «No he tenido dudas a la hora de venir al Cádiz CF»

Joaquín González ya ha sido presentado oficialmente como centrocampista del Cádiz CF. Se trata de una apuesta de presente y de mucho futuro, ya que la entidad gaditana ha atado al futbolista tinerfeño hasta el 30 de junio de 2030. Es decir, por cinco temporadas.

Nacido en la localidad tinerfeña de Tegueste en el mes de octubre del año 2000, Joaquín González se formó en la cantera de la Unión Deportiva Las Palmas, llegando a debutar con el primer equipo en la Copa del Rey hasta que en la temporada 2023/2024 firmó por el Atlético Sanluqueño.

En El Palmar realizó una grandísima temporada, disputando más de 2.300 minutos, anotando dos goles y siendo fundamental para que los verdiblancos lograran la permanencia en la última jornada. Fue el pasado curso cuando el Atlético de Madrid formalizó su traspaso. Y de la capital de España a La Tacita de Plata con la insistencia de Cala y su equipo de trabajo como origen de todo.

🥹 La emoción de Joaquín González al recordar su camino hasta llegar al Cádiz CF. pic.twitter.com/Z4sB74QV6L — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) July 10, 2025

«Estoy muy contento e ilusionado de poder venir a un club histórico como es el Cádiz CF. Vengo a trabajar con mucha humildad y a poner todo de mí para demostrar la razón por la que esta dirección deportiva ha confiado en mí», empezó señalando el centrocampista insular.

Ahora le toca volver a la provincia gaditana, un lugar del que Joaquín tiene un gratísimo recuerdo. «Mi año en el Atlético Sanluqueño fue espectacular. Me encanta Cádiz y también me encanta la gente de aquí porque se parece mucho a la gente de mi tierra», aseveró.

«Intentaré convencer con mis cualidades al míster»

Pausado como buen canario, Joaquín confirmó lo que Cala, que le acompañaba en la sala de prensa, había dicho de él minutos antes: «Sí, es cierto. Tenía cosas avanzadas con otro equipo, pero conozco mucho a Cala y también conozco a Mario Fuentes. Eso me hizo esperar y nunca he tenido dudas a la hora de venir aquí».

El nuevo centrocampista del Cádiz CF viene a La Tacita de Plata «con muchas ganas de trabajar y con mucha humildad. Intentaré convencer con mis cualidades a Gaizka Garitano». Y a la hora de definirse explicó: «Soy un jugador muy trabajador y espero poder convencer al míster»

De momento, «estos primeros días de pretemporada han sido muy buenos. Es un grupo cercano y se ve unidad. La acogida ha sido muy buena».

Joaquín González, nuevo centrocampista del Cádiz CF, fue presentado por Juan Cala. FRANCIS JIMÉNEZ

Aterriza después de su etapa el filial rojiblanco, donde ha jugado 28 encuentros, siendo uno de los futbolistas más utilizados por Fernando Torres, técnico del segundo equipo madrileño.

En ese sentido, Joaquín González puntualizó: «La experiencia en el Atlético B ha sido muy buena. Es un club muy grande y que tu entrenador sea Fernando Torres es un plus. Me llevo muy bien con él y me ha dado mucha confianza durante toda la temporada. He aprendido muchísimo de él. Estoy muy agradecido a todos por el trato recibido y por darme esa oportunidad».

Sobre su nuevo técnico indicó: «Ya he hablado con Gaizka Garitano y por ahora todo va muy bien».

Por lo demás, Joaquín insistió en su idea: «A la afición le digo que voy a trabajar todo lo posible y que vengo con muchas ganas. Lucha, trabajo y entrega no van a faltar».