Manu Sánchez: «Ser tomado por gaditano es el mayor de los piropos posibles... la bendición definitiva»

Manu Sánchez ha sido este miércoles reconocido como 'Gaditano de Adopción', un título que no le concede el azar, sino la justicia poética. Porque Cádiz se define por su capacidad de abrazar el arte venga de donde venga, y así ha sido escenificado de nuevo en una casa llena de significado, la que vio nacer al poeta José María Pemán. Ahí, Manu Sánchez se ha abrazado con Cádiz y Cádiz con él. Sevillano de nacimiento- de Dos Hermanas- y ahora gaditano con 'titulo', este humorista, presentador, guionista y escritor es un «tirititán» de 'Cai'. Así lo ha proclamado convencido y de forma muy entrelazada y justificada el periodista y director de ABC Sevilla, Alberto García Reyes, en un piropo convertido en oda flamenca y carnavalera durante el emotivo acto organizado por La Voz de Cádiz, ABC y la Fundación Cajasol.

De esta forma se ha querido reconocer al presentador y humorista Manu Sánchez como gaditano, debido a que el artista mantiene una estrecha relación con la provincia de Cádiz desde hace años, no solo a través de su prolífica carrera en los escenarios y en los medios de comunicación, sino también por su implicación personal y profesional con la cultura y ese sentir andaluz tan propio de la tierra.

La presencia de representantes institucionales ha sido muy numerosa. La subdelegada del Gobierno Blanca Flores, la delegada del gobierno andaluz Mercedes Colombo, la presidenta de la Autoridad Portuaria Teófila Martínez, el alcalde de Cádiz Bruno García, entre otros. También han estado presentes Álvaro Rodríguez Guitart, director general de ABC en Andalucía, María Almagro, directora de LA VOZ de Cádiz, el director de ABC Sevilla Alberto García Reyes y el presidente de la Fundación Cajasol en Cádiz Antonio Pulido.

Además, varios amigos íntimos del cómico y caras muy reconocibles del mundo del Carnaval han querido arroparle en este momento especial, como es el caso de José Luis García Cossío 'Selu', Jesús Bienvenido, la mujer de Juan Carlos Aragón, Luisa Tejonero, Miriam Ballesteros, Riki Rivera o Tino Tovar, entre otros.

Alberto García Reyes: «Ser de Cádiz no es cuestión de geografía, sino de talento»

Porque Manu Sánchez es también desde este miércoles un 'tirititrán'. Así lo ha apostillado Alberto García Reyes, ya que Manu tiene «eco de alegría, de duende inesperado, de olvido de letra que se transforma en arte». Y así lo contaba Chano Lobato de Ignacio Espeleta, «aquel cantaor que se inventó un trabalenguas porque se le fue la letra por la Caleta». Un hallazgo al compás que ahora, según el periodista, describe mejor que ninguna etiqueta al cómico, que ha sabido mecerse entre Sevilla y Cádiz con la naturalidad de quien ha pertenecido siempre a los dos mundos.

De esta forma, García Reyes ha trazado un viaje sentimental por la historia del flamenco, el Carnaval y la identidad gaditana para sostener su argumento: «ser de Cádiz no es cuestión de geografía, sino de talento. Que hay algo en el habla, en la mirada, en el arte de Manu que lo convierte en heredero legítimo del espíritu de la Tacita. No importa que lo pariera su madre, doña Loli, en Dos Hermanas mirando para la Viña; desde pequeño mamó el viento salobre en biberón y aprendió a hablar con tirititranes».

García Reyes ha repasado su trayectoria vital y artística desde sus inicios como monologuista autodidacta bajo el seudónimo de Manu Sanvaz, hasta convertirse en una de las voces más influyentes de Andalucía. «Es un contaor, no un humorista, ni un presentador, ni un escritor. Un contaor en la línea de Pericón y Chano, que elevó la palabra a categoría musical».

Y esa palabra, la andaluza, la defiende con una enjundia intelectual que pocos pueden igualar. Ha recordado su libro 'Surnormal profundo', en el que juega con la lengua como un malabarista del pensamiento. No en vano, ha aventurado que quizás algún día Manu «acabe ocupando el sillón C de la futura Real Academia de la Lengua Andaluza».

Manu es también un cofrade singular, educado en la Compasión y pertiguero de su hermandad de la Oración en el Huerto. «Dejar pasar», dice García Reyes, es su manera de estar en el mundo. Y como los genios, «Cádiz lo ha dejado pasar también dentro de sus murallas»

Las palabras del periodista han tenido referencias líricas, culturales y flamencas que tejieron una especie de linaje poético entre Manu y figuras como Lorca, Falla, Chano, El Beni, Martínez Ares o Juan Carlos Aragón. «Todo cabe en ese Cádiz que sabe vivir entre la verdad dicha con trabalenguas y los embustes que acaban con las mentiras. Un Cádiz al que Manu pertenece desde antes de nacer, desde que ya le decía 'oles' a Ares cuando el primer chicuco huía de don Pelayo».

Este miércoles, «enfrentando el 'Estrecho' de su vida con la entereza de quien ha hecho del ingenio su forma de respirar», Manu Sánchez ha recibido un homenaje que no es un punto y final, sino un punto y seguido. Porque como ha dejado claro Alberto García Reyes, «sé que de esta también sale. Porque Manu es un tirititán de Cai. Y los tirititanes, como el arte gaditano, siempre encuentran la manera de volver».

Antonio Pulido: «Te lo mereces por lo que dices y haces por Cádiz»

Por su parte, el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, ha felicitado a Manu Sánchez y se ha congratulado de lo oportuno que resulta impulsar estos premios, ya que hay muchas personas que se sienten gaditanos pese a no haber nacido en la provincia. «Ha sido muy fácil elegirte a ti porque te lo mereces, por todo lo que dices y haces por esta ciudad», ha dicho en agradecimiento al cómico.

El acto, cargado de emoción, ingenio y sentimiento simbólico, el humorista, comunicador y defensor del andalucismo, ha ofrecido un discurso que ha sido mucho más que un agradecimiento: una declaración de amor pública, encendida y comprometida hacia Cádiz y su gente.

Desde el primer instante, el galardonado ha dejado claro el tono que marcaría su intervención: «Gracias a todos. A los gaditanos de sangre, como a los de adopción», ha señalado con humor. Ha agradecido uno por uno, a quienes lo han acompañado en su recorrido por Cádiz: desde su familia sevillana hasta sus suegros chiclaneros, pasando por sus hijos, Manuel y Leonor, y su esposa Lorena, natural de San Fernando, a la que se ha referido con su sorna característica, como la «máxima autoridad religiosa, civil y militar» que había en la sala.

Con el habitual verbo ágil y chispeante, Sánchez ha apelado a la figura mítica de John Wayne para reflexionar sobre la identidad gaditana como medida de ingenio, libertad y valentía. Ha ironizado sobre cómo, incluso sin haber nacido aquí, ha sido confundido con un gaditano, algo que considera «el mayor de los piropos posibles».

Manu Sánchez: «Cádiz, madre, aquí tienes a mis hijos. Haz con ellos lo que sabes, lo que quieras»

«Ser tomado por gaditano es el mayor de los piropos posibles, la bendición definitiva, la trazabilidad perfecta con denominación de origen Premium Plus Extra. Y reconozco abrumado y casi culpable que alguna vez me ha pasado», ha reconocido. Manu Sánchez ha explicado que es «como si creyesen que eres de Mallorca, dedicándote a la ensaimada, a hacer cartera y que diesen por hecho que eres de Urique o que eres ser genocida y que te confundan con Netanyahu».

El presentador ha celebrado «el error en el que estáis instalados pensando que merezco este imponente título, gaditano de adopción, que aunque sobre todo brilla, también exige. Y yo que me alegro, porque acepto consciente de todas las consecuencias. No seré yo quien no lo acepte y aproveche como un motivo más para ser feliz, reunir a mi gente, celebrar con amigos y familia y sobre todo para poder seguir proclamando mi absoluta devoción, admiración, dedicación, agradecimiento, reconocimiento y respeto por esta bendita tierra que tanto me enseña, me aporta y que con tanta hospitalidad me recibe siempre desde hace ya muchos».

Pero el discurso no se ha quedado en la anécdota. Manu ha trazado un sublime paralelismo entre Sevilla y Cádiz, a las que definido como «dos hermanas que me han criado en custodia compartida». Sevilla, ha dicho, representa la forma; Cádiz, el fondo. «Cádiz destruye la forma para sublimar el fondo, la letra más incisiva y valiente», ha afirmado, reivindicando esa chispa irreverente que convierte a la ciudad en referente del humor, la cultura y la lucha.

Sánchez ha celebrado la paradoja de sentirse hijo de Cádiz sin haber nacido en ella, aludiendo a su paso por el Falla, a los ensayos en garajes, al calor de su gente. Pero también ha asumido con claridad las obligaciones que el reconocimiento conlleva: «Protegerla, mimarla, acompañarla, respetarla, honrarla y hacerla aún más grande».

La carga simbólica del acto no ha pasado desapercibida para el comunicador, que ha defendido que «hoy se hace justicia» al oficializar una relación que para él lleva mucho tiempo fraguándose: «Disfruto de su herencia desde niño y ya era hora de asumir mis obligaciones como hijo».

Entre menciones emotivas a amigos como Joselito Piedra y Taite Cortés, ha vuelto una y otra vez a la idea de la adopción no como un gesto administrativo, sino como un vínculo profundamente emocional y voluntario. «Nadie adopta de penalti. Aquí no hay marcha atrás. No se aceptan devoluciones», ha sentenciado entre risas.

El cierre ha sido tan conmovedor como épico. Elevando la figura de Andalucía como abuela común de Cádiz y Sevilla, el andalucista convencido ha recordado a sus hijos: «tenéis a Cádiz como abuela». Una metáfora brillante para sellar lo que ha definido como «una familia cada vez más viva, más grande y más feliz». «Cádiz, madre, aquí tienes a mis hijos. Haz con ellos lo que sabes, lo que quieras. Te quiero mucho, mamá», ha concluido entre una ovación que, como en el Falla, significa para un gaditano el acto de bendición popular.

Bruno García: «Cádiz también es de quienes la defienden y la respetan»

Por su parte, el alcalde de Cádiz, Bruno García, ha sido el encargado de cerrar el acto. El primer edil ha querido destacar que «Cádiz es de las gaditanas, Cádiz es de los gaditanos… y yo creo que también es de las personas que la cuidan, que la defienden, que la respetan, que la besan, y que siempre le apuntan cosas buenas».

«Están también los compañeros de La Voz de Cádiz, en el ABC, que desde la defensa de la libertad y del periodismo, también respetan y ayudan a la ciudad de Cádiz. Está Cajasol, que aporta muchísimo y que lleva años haciéndolo aquí. Están las distintas autoridades, que en la medida de lo posible lo intentamos. Creemos en Manu, lo intentamos desde la Junta de Andalucía, que está presente; desde el Gobierno de España, que también está presente, con Blanca, con Mercedes; y desde el Ayuntamiento, que también lo intenta. Creemos que lo intentamos», ha agradecido García.

Bruno García ha asegurado que Manu, a lo largo de su vida, ha amado, respetado y defendido esta ciudad: «siempre ha llevado a Cádiz en su boca y en su corazón. Esta ciudad te debe muchas cosas, muchísimas. Te las debe porque tú ya has dado tanto, y lo sigues dando, que te lo debemos».

«¡Gracias, Manu!. ¡Gracias de corazón!. Esta ciudad necesita gente sensible, como tú. Gente capaz, como tú. Gente inteligente, como tú. Y gente que la ame… ¡como tú la amas!».

Más temas:

Carnaval

Andalucía

Cádiz