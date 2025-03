Álex: «Hay que atar la permanencia del Cádiz CF cuanto antes»

Con la llegada de Gaizka Garitano al banquillo del Cádiz CF, Álex ha ido recuperando el protagonismo perdido. El capitán del Cádiz CF afronta su octava temporada en el club gaditano. Todo un récord en los tiempos que corren, con los jugadores cambiando su destino de la noche a la mañana.

El centrocampista madrileño siempre da la cara y responde con cordialidad en los medios de comunicación. Esta vez no ha sido menos en 'Onda Deportiva Cádiz', el programa de 'Onda Cero' que dirige y presenta José Antonio Rivas.

«Estamos trabajando y preparándonos para el lunes. Aunque parezca que no, con opciones de todo», empieza señalando Álex. Y lo hace asumiendo que el Cádiz CF viene de una derrota dolorosa ante el Tenerife. «No estuvimos bien en un partido que era para pelear por meternos o estar cerca del 'play off'. Ahora tenemos que centrarnos en llegar cuanto antes a los 50 puntos», avisa.

«La primera parte en Tenerife fue bastante mala en general. No salimos bien al partido y en la segunda parte reaccionamos, incluso antes del gol de penalti. El equipo estuvo bien plantando en el terreno de juego, llegamos a puerta y tuvimos ocasiones como las de Carlos Fernández y Chris Ramos. Al empatar nosotros, el Tenerife hizo el 2-1 cuando mejor estábamos. Ya conocemos las armas de los equipos de Álvaro Cervera».

A Álex no se le escapa que «no tuvimos ocasiones clarísimas, pero con el 1-1 tuvimos opciones de ganar el encuentro. Pese a todo hay que reconocer que al final, en líneas generales, no estuvimos bien».

Una visita al Heliodoro Rodríguez López que le hizo volver a ver al entrenador que más ha sacado de él en su trayectoria deportiva. «Con Álvaro Cervera todo fue fenomenal e incluso nos hicimos una foto. Estuvimos hablando y nos dimos un abrazo antes de empezar el encuentro, antes de saludar él a Gaizka. Para mí es mi padre futbolístico, con el míster que más he disfrutado en un campo de fútbol y el que ha sacado lo mejor de mí. Nada más que tengo palabras de agradecimiento, cariño y respeto para él y Roberto Perera. Saben que tienen un amigo aquí para toda la vida. Ojalá podamos volver a cruzarnos profesionalmente».

Álvaro Cervera sacó lo mejor de Álex Fernández. ANTONIO VÁZQUEZ

La ambición de Álex

Volviendo al presente, Álex asegura: «Desde la llegada de Gaizka Garitano somos un equipo más fuerte y más sólido. Competimos en todos los encuentros, salvo el día de Albacete. Es una pena el resultado del otro día ante el Tenerife y sabemos la decepción de la afición. Y es lógico porque nos quedábamos a cuatro puntos del 'play off' de ascenso si ganábamos. Se había generado muchísima ilusión».

«El mensaje que transmito es de tranquilidad porque queda mucha Liga y también hay muchos puntos en juego. Todo es posible. Hasta hace poco estábamos con el agua al cuello. Este equipo es capaz y vamos a por ello. Estamos convencidos», continuó.

Al mismo tiempo, el capitán del Cádiz CF valora el trabajo de los dos entrenadores que ha tenido el Cádiz CF esta temporada. «Felicito a Paco López y a su cuerpo técnico por cómo son como personas y el trabajo que han hecho. Esto es fútbol y a veces las cosas no salen como uno quiere», señala.

Y recalca: «La idea de fútbol de Paco López es altísima y como personas son de diez. Quizá no supimos llevar al terreno de juego su idea. En esos primeros meses la culpa fue de los jugadores. No estuvimos al nivel esperado y no nos dimos cuenta en qué competición estábamos. En Segunda hay mucho nivel, muy buenos futbolistas y es complicado competir».

De Gaizka Garitano destaca que «con él hemos vuelto a ser un equipo sólido y competitivo. A nivel de vestuarios nos hemos dado cuenta de lo que necesitamos para competir en esta Liga. Y, sobre todo, a nivel personal saber la situación de cada uno, cuándo te toca y cuándo no, apoyar desde fuera o dentro. Nos ha hecho ser mejor como grupo y así nos va mejor».

También recalca Álex sobre el entrenador vasco: «Gaizka Garitano tiene un estilo de fútbol muy bueno para Segunda. El equipo es fuerte a balón parado, defiende bien y con las líneas juntas. Somos muy reconocibles y estamos capacitados para todo. Ahora hay que cerrar la permanencia cuanto antes y a ver si podemos soñar e ilusionarnos».

A fin de cuentas, «en Segunda hay que ser muy prácticos. Si estás bien atrás y dejas la portería a cero, más posibilidades hay de salir victoriosos. También es clave acertar a balón parado y arriba tenemos jugadores diferenciales para ganar los partidos».

Álex durante el Cádiz - Zaragoza del estreno liguero. ANTONIO VÁZQUEZ

«No estaré en el Cádiz CF por estar»

En el terreno individual, Álex lleva toda una vida en el Cádiz CF. «Me encuentro bien a nivel de ilusión, juego y ganas. Estoy contento porque estoy jugando con nivel. Hay que crecer y en los últimos partidos iremos a por todas. Tengo ganas de más», afirma el centrocampista madrileño del equipo gaditano.

Porque el Cádiz CF se lo ha dado todo. «Es un honor y un privilegio. Me siento especial y jamás imaginé jugar tantos encuentros en el Cádiz CF. Estoy muy ilusionado con todo lo que viene. Superar a leyendas como Paco Baena y estar cerca de Armando o Carmelo es algo espectacular», puntualiza.

A fin de cuentas, «mi relación ha sido fantástica con la afición y me han tratado con cariño y respeto. Siempre o casi siempre se lo he podido devolver».

¿Pudo salir del Cádiz CF? Álex responde sin tapujos: «Tuve una oferta importante de China y la valoré. En todo momento fui de la mano del club y me senté con el 'presi' y con el míster para transmitirles la oferta que tenía. Llegamos a un consenso y lo mejor para la entidad era que continuara. En cuanto me dijeron eso, pues me centré en lo que tenía que estar».

Álex celebra un gol con el Cádiz CF. ANTONIO VÁZQUEZ

Sobre el futuro destaca: «Hablé hace poco con el 'presi' y me transmitió que me apoyarán en la decisión que tome. Que si quiero seguir en el Cádiz CF es porque me lo he ganado. Ahora estoy muy centrado en jugar y ayudar al equipo. No me preocupa mucho porque tengo el cariño de mi gente y el respeto de mi club».

Y añade: «En verano sonó mucho mi posible salida. Yo lo transmití al club, pero me dijeron que me quedara. Me centré en el Cádiz CF. Pero no seré una molestia para el club si veo que estoy mal. No estaré por estar. Tengo que estar bien a nivel físico y mental, sentirme útil e importante».

Más allá de eso, Álex vuelve al presente, que es lo que ahora importa. «Quedan 30 puntos, que son muchísimos. Creo que somos capaces de ganar varios partidos seguidos para llegar a la parte alta. Si el lunes ganamos al Eibar, pues volveremos a generar ilusión en nuestra afición», apunta. Y el capitán del Cádiz CF recalca: «Estamos a siete puntos y es complicado. Somos capaces si hacemos las cosas muy bien. Tenemos que ser sobresalientes en cada encuentro».

Para el madrileño «la plantilla ha rendido bien, pero podemos rendir un poquito más. Hay experiencia, juventud y fichajes increíbles como los de Ontiveros y Melendo».

Eso si, siempre con pies de plomo: «Hay que llegar a los 50 o 51 puntos cuanto antes. No me fío de nada porque Segunda en una categoría muy traicionera. Sin descartar después algo más. Es hora de reivindicarnos y sacar lo máximo que tenemos».

Pero por encima de todo espera que la relación entre el club y los jugadores con la afición sea la de antaño. «Hemos estado muy distantes. Nosotros no hemos rendido al nivel esperado y el club tuvo algún desencuentro con la afición. Si algo tiene el Cádiz CF es afición. Es la prioridad y el motor del club. Nosotros estamos de paso. Hay gente muy enfadada con un club que poco a poco va acercando posturas», apostilla.