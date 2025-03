Paco López, sin defensa o sin ganas de defenderse

Ex del Granada y del Cádiz, Paco López verá el derbi de este domingo en Carranza como un aficionado más. Bueno, tampoco es eso. El entrenador de Silla lo fue todo en la ciudad de La Alhambra mientras que en la de La Caleta no ha sido más que un pufo.

Hace no mucho, el entrenador valenciano habló para Radio Marca Granada en una entrevista en la que no dijo apenas nada sobre los motivos de su fracaso en la Tacita. Pasadas unas fechas, López ha vuelto a descolgar el teléfono para atender la llamada de otro medio nazarí, en este caso Ideal, que ha aprovechado los días previos al encuentro entre Cádiz y Granada para repasar varios aspectos con el responsable del último ascenso del conjunto del Nuevo Los Cármenes a Primera División.

Como no puede ser de otro modo, al entrenador no le gustaría más que estar analizando a los dos equipos desde la ciudad deportiva del Rosal, prueba de que aún seguiría teniendo trabajo. No es el caso. «Significaría que estaría trabajando, pero el pasado es pasado. Las circunstancias del fútbol son así y ahora me toca ver el partido desde fuera». comenzó lamentando.

Dice que lo peor que lleva de estar en el paro es no dedicarse a lo que más le gusta porque «los que tenemos la suerte de ejercer esta profesión desde lo vocacional nos gusta estar activos. Al final de todo se saca conclusiones positivas y convivir con el tiempo cuando no entrenas».

Pero como en todo en la vida, también hay algunos aspectos positivos de algo negativo. En el caso de Paco López dice que es aprovechar «el tiempo para otras cosas porque la vorágine del día a día no te deja respirar. Cuando escucho a compañeros que tienen tiempo para ir a jugar al golf... Yo alucinaba porque esta profesión te absorbe y si quisieras trabajar 24 horas, que no es aconsejable, tendrías tarea de sobra».

Como hace unas semanas, no profundizó cuándo fue preguntado sobre los motivos de que las cosas no le salieran en Cádiz, ante una nueva insistencia periodística siguió tomando el mismo camino de la prudencia optando por no argumentar un fracaso que está siendo más sonoro aún la rectificación experimentada por el equipo de la mano de su sustituto Garitano. «El análisis sería muy profundo... El resumen siempre es el mismo: los resultados. Estos llegan por muchas circunstancias. Reducirlo para saber por qué no salen las cosas es difícil. Cualquier experiencia te sirve y es lo que saco de cada club, ese enriquecimiento. En Cádiz no salieron las cosas, sin más, y es pasado. Ya vemos cómo está el mundillo de los entrenadores, con ceses constantes y técnicos que un año funcionan y al otro no, y al revés. Influyen muchas cosas y por eso es tan atractivo el fútbol. Todo es incierto. Hay entrenadores buenos, regulares y malos, y a veces no sabemos por qué unos caen de pie y otros no. Lo único que nos queda es prepararnos para lo que venga».

En la misma línea, pero sin opinar acerca del porqué Garitano ha dado con la tecla que él nunca encontró, Paco López siguió comentando desde la llanura de la corrección su visión actual del Cádiz, un club al que le guarda mucho cariño y en el que está Melendo, fichaje que él pidió y que se estrenó como goleador amarillo el pasado domingo en Málaga. «Me alegro mucho por él porque ha pasado un calvario. Fue una gran apuesta mía al tenerlo en Granada y es un jugador con muchísimo talento. Me alegro por su actuación. Posiblemente no le acompañan ciertas condiciones físicas, tiene unas características que a lo mejor no casan con ciertos entrenadores con otro modelo de juego, pero su capacidad está ahí y es una excelente persona».

También habló de otros que, como Melendo, tuvo tanto en el Granada como en el Cádiz. De Carlos Fernández dijo que «le está costando, pero es normal tras tantas lesiones con la Real. Trabajamos para ayudarle, porque es un jugador de nivel, con que cogiera ritmo de partidos», mientras que de Fede San Emeterio comentó lo siguiente: «Es un buen chico. Es un tipo honesto, honrado y trabajador. Un futbolista que no da problemas».

Almería, Granada y Cádiz, los tres recién descendidos, están fuera de los puestos de 'play off' de ascenso, algo que indica la tremenda competitividad de la categoría. Y no, tampoco es que Paco López tenga la respuesta perfecta para entenderlo. «Es complicado de valorar. A priori, uno piensa que jugadores de Primera, con nivel y compromiso, pueden ayudar más porque se les presupone la calidad, pero luego la realidad puede ser otra. Es difícil saber si aciertas o no».

Uno de los puntos débiles de su Cádiz fue el aspecto mental, un factor que para Paco López es fundamental que ruede bien para que su juego pueda mostrarse. «Siempre lo he dicho e insisto con ello. Los entrenadores, aparte de estar más formados, estamos cada vez mejor rodeados y esto iguala las cosas en el aspecto táctico o físico, pero lo que marca la diferencia hoy en día es el aspecto mental. A las pruebas me remito. El jugador tiene que estar muy preparado para afrontar las urgencias en ciertos clubes. Hacen falta vestuarios maduros y fuertes, inculcar la mentalidad ganadora para afrontar los momentos de dificultad, por los que pasan todos, y superarlos desde la estabilidad».

Habló de su relación con el actual entrenador del Granada, Fran Escribá. «Somos valencianos, jugamos juntos en su día... La relación es buenísima desde siempre», dice sobre la persona porque sobre el entrenador apunta que «cada uno tiene sus matices, evidentemente, pero Fran es un entrenador preparado y capacitado que, independientemente de los altibajos que sufrimos todos, está fuera de toda duda».

En Granada consiguió ascender a Primera para ser destituido en la máxima categoría en un final que bien podría parecerse a lo que le ha pasado en Cádiz, donde vino a reconocer que la pretemporada fue de todo menos una pretemporada. «El año en Primera fue complicado precisamente por ello. Empezamos la pretemporada prácticamente con el mismo equipo del curso anterior, pero no me gusta poner excusas. Lo que pasó, pasó. Una experiencia más porque ahora vemos lo que cuesta subir a un equipo a Primera. Fue una pena que durara tan poco», manifestó sobre su última etapa en el Granada.

Y como en Cádiz, tampoco ajusta cuentas con nadie acerca de si se pudo hacer mejor o peor desde el club para vitar su destitución y, después, el descenso. «Tampoco quiero volver atrás porque no conduce a nada. Es pasado y lo importante ahora es que el Granada se centre en el presente y luche por estar en la categoría en la que tiene que estar. Claro que se podrían haber hecho muchas cosas. La pena que tuve es que, pese a carencias en algunas posiciones, estaba convencido de que se podía construir algo bueno. Al final, es otro aprendizaje. Estuve muy a gusto en todos los aspectos. Granada siempre será un lugar importante en mi vida», dice un entrenador que o bien no tiene defensa o bien sigue sin querer defenderse.

