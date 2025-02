Paco López habla del Cádiz CF para decir nada

Se esperaban y mucho las primeras palabras de Paco López como exentrenador del Cádiz CF y ha elegido a Radio Marca Granada para concedérselas. El técnico que está quedando retratado por el trabajo de Garitano le sigue deseando todo lo mejor a su exquipo.

Lejos de lo que cualquiera pueda imaginar, Paco López no explotó contando sus verdades para argumentar su pésimo paso por el conjunto presidido por Manuel Vizcaíno. El de Silla se limitó a mandar buenos deseos al que fue su equipo y no quiso a entrar a valorar las claves por las que nunca estuvo a la altura de un cargo que ha hecho mucho daño a su reputación en los banquillos ya que Garitano está consiguiendo todo con menos armas de las que tuvo él.

Y así, comenzó haciendo balance de su reciente pasado. «Fallaron los resultados», comenzó sin mucho tino ya que no solo lo malo fueron los guarismos. «Los factores fueron muchísimos. A mi no me gusta darle muchas vueltas a lo que pasó. El fútbol es muy cambiante y es complicado saber porqué pasan ciertas cosas. Lo importante es ir hacia delante. Siempre es de agradecer en todos los clubes donde he estado. Me ayudan de alguna manera a seguir disfrutando de esta profesión. Estoy muy agradecido al Cádiz CF, a la afición y a todo el mundo a pesar de que las cosas a nivel deportivo no salieran».

Quedó claro que su gran relación con Vizcaíno fue lo que le dejó estar semana tras semana en el banquillo a pesar de ir metiendo al equipo en un descenso que hubiera sido más que real de seguir como entrenador. El valenciano se refirió así a la figura del presidente del Cádiz CF. «Lo que sí que tenía y sigo teniendo, es una buena relación con Manuel Vizcaíno. Yo fui sincero con él. Confiaba en mí y estaba muy claro. Me alegraré de todo lo bueno que siempre le pase al Cádiz CF»

Es más que posible que esa estrecha relación fuera determinante a la hora de perdonar su finiquito tras su desastrosa etapa en el banquillo. Además, sus antecesores en el cargo (Sergio o Cervera) ya saben lo que es acabar con el Cádiz CF de Vizcaíno pleiteando por un contrato. Puede que por ello, y su amistad con el empresario sevillano, perdonase ese pago. «Prefiero no hablar de las cosas que han pasado. No me gusta incidir en esas cosas. Fue un gesto, pero esto entra dentro de una negociación y yo sentía que tenía que perdonarle dinero al club», dice con razón dado su mala experiencia con el equipo y peor para la afición.

Paco López no lo ha pasado bien en Cádiz y una prueba es haberlo visto perdiendo los papeles en no pocos encuentros en los que incluso tuvo que ser expulsado, algo insólito en su carrera como profesional. «Cuando ves que hay tanta urgencia y exigencia muchas veces se toman decisiones que son injustas. No voy a entrar a valorar a los árbitros, porque bastante están pasando últimamente, pero en su momento fueron decisiones injustas. Pero es cierto que no fueron acciones normales en mi. Las expulsiones fueron errores míos», dijo.

Si algo se sabe que él no dice es que el vestuario que acaba de dejar no era nada sencillo de gestionar y mucho más en un ambiente tan hostil con la directiva y por los resultados. Fiel a su manera de ser, también pasó palabra. «Han pasado muchas cosas en Cádiz. No me gusta incidir en el pasado. Las cosas pasaron por algo y son aprendizajes. No me gusta incidir en aquellas cosas que he vivido. Insisto, estoy agradecido al Cádiz CF y a todos por la oportunidad. Trato de ser muy agradecido. No se trata de ser correcto por ser correcto, elegí esta profesión porque la amo, me gusta y disfruto. Mi familia vive de esto. Todos los equipos que han confiado en mi, hayan salido mejor o peor, les estoy agradecido por darme la oportunidad. Estoy super agradecido. Cuando llego a un club, lo doy todo. Tendré más fortuna o menos, pero me dejo todo. Siendo honesto y con la conciencia tranquila. Estoy agradecido a todos los equipos y aficiones por los que he pasado. Siempre que me he marchado de un sitio he sentido el cariño de todos». Lo dicho, que está muy agradecido.

Para López, la tremenda igualdad de la categoría es una de las razones por las que Garitano ahora ha sacado del lodo al equipo que él hundió. «Está todo tan igualado que cualquier cosa puede pasar. Coges una dinámica... Igual te aparece una negativa como una positiva. Siempre creo en esas emociones colectivas que cuando las dinámicas son positivas y todo el mundo cree, el entorno es positivo... Así es esto del fútbol. A veces se pasa a una y otra sin saber. Lo importante en un vestuario es seguir trabajando y creyendo para conseguir las cosas. Es la única fórmula mágica que existe».

«Los últimos años la Segunda División es cada vez más difícil. Está muy igualada en todos los sentidos. Menos los equipos grandes, el resto estamos igualados. Cuando tienes la necesidad y la urgencia de estos equipos que acaban de descender de Primera, pues es mucho más difícil», finalizó sin destacar la mano del técnico vasco.

