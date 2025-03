El Cádiz CF vuelve a las andadas (3-0)

Alguna vez tenía que caer el Cádiz CF de Gaizka Garitano y eso pasó en el Carlos Belmonte de Albacete. El problema fue la forma de caer, pues el equipo gaditano lo hizo de forma estrepitosa, recordando al equipo desnortado de Paco López y no al de la reacción que empezó con el vasco diez jornadas antes, precisamente ante los manchegos.

El encuentro fue de principio a fin un cúmulo de despropósitos. El Albacete fue muy superior al Cádiz CF, que cometió los errores groseros de antaño. Y se merendó a los amarillos en la segunda mitad con los goles de Martón, Pablo Sáenz y Juanma, aunque bien pudo hacerlo antes. La puntería lo evitó.

Falló hasta Gaizka Garitano con la alineación en un encuentro que terminó con la expulsión de Fali. Y menos mal que el Levante echó un cable ante el Eldense (1-2).

Gaizka Garitano sorprendió a inicio al volver a contar de inicio con Fali y Carlos Fernández, ausentes durante las últimas semanas. Quien no salió como titular fue Rubén Alcaraz, ya recuperado. Los damnificados en este sentido fueron Kovacevic y Sobrino. El resto de la alineación fue la esperada, apostando el técnico del vasco una vez más por Mario Climent, Moussa Diakité y De la Rosa.

Fali ocupó la posición del balcánico, pero la entrada de Carlos Fernández movió la línea de ataque. Garitano apostó por dos puntas, alternando sus posiciones el sevillano y el gaditano Chris Ramos. Sin Sobrino, De la Rosa fue el que se situó en la derecha. Ontiveros regresó a la izquierda.

En el once titular del Albacete Balompié entró el excadista Jaume Costa, que se recuperó a tiempo. Junto a él se encontraba, entre otros, el sanluqueño José Carlos Lazo. Un once con muchos cambios debido a las bajas, dando entrada como titulares a Pepe Sánchez, Pacheco y Juanma.

El primer aviso fue manchego, pero Víctor Chust salió en tromba y a quemarropa para evitar el disparo de Juanma. La respuesta gaditana fue con una dejada de Carlos Fernández que Chris Ramos no llegó a engatillar bien.

Las prisas de Lalo Aguilar evitaron que se adelanta el equipo de Alberto González. El central no tuvo paciencia y libre de marca se quedó sin aprovechar una ocasión clara. La envió a las nubes.

La madera salva al Cádiz CF

Pero si clara fue la oportunidad de Lalo Aguilar, qué decir de la ocasión de Riki. Fidel hacía estragos por la banda de Mario Climent con sus incursiones y en una de esas asistencias, Riki terminó la jugada con un remate a la madera. Álex no podía taponar la herida. El Cádiz CF se libraba a los once minutos de juego.

Los manchegos habían encontrado un filón por esa banda, Moussa Diakité acudía a la ayuda, y el equipo de Gaizka Garitano sufría. Tanto como el excadista Jaume Costa, falto de ritmo y después de meses ausente.

El Cádiz CF era un flan atrás. Hacía tiempo que no se veía así a los amarillos. En un balón sencillo y frontal, Fali no midió bien y dejó a Kofane frente a Víctor Chust y David Gil, que no se entendieron. La falta de comunicación dejó a Lazo con todo a favor para hacer el primero, pero el sanluqueño no puso el esférico entre los tres palos. Otra más.

Al Alba le fallaba la puntería. Kofane se empeñó en demostrarlo poco después, mientras que el Cádiz CF se lo jugaba todo al desparpajo de Ontiveros y De la Rosa.

David Gil sacó una mano descomunal tras chut de Lazo, aunque la acción estaba invalidaba. Así acababa una primera mitad en la que el equipo de Alberto González dispuso de buenas ocasiones para marcharse con ventaja en el electrónico. En un periodo en el que los locales salían victoriosos de los duelos y desplegaban un buen juego, lo mejor para el Cádiz CF era el resultado.

Vuelta a lo habitual

No debió acabar muy contento Gaizka Garitano el primer asalto porque hizo dos modificaciones para empezar la segunda mitad. Matos entraba por el amonestado Mario Climent, al tiempo que el técnico vasco volvía a apostar por un único punta al entrar Sobrino por Carlos Fernández. El experimento no había dado resultado.

Lo peor de todo es que todo empezó como acabó, con el Alba atosigando al Cádiz CF. Por eso Garitano buscó solidez con la entrada de Rubén Alcaraz como recambio de Álex. El barcelonés tenía casi medio tiempo. Y el desequilibrio con Brian Ocampo, sustituto de De la Rosa. A la hora de encuentro ya habían sido cuatro los cambios cadistas. Quedaba una bala en la recámara.

Ontiveros, que hizo saltar las alarmas tras recibir un golpe, era el único que lo intentaba en las filas del Cádiz CF.

Albacete Balompié 3 Cádiz CF 0 LaLiga Hypermotion. 29ª Jornada Albacete Balompié: Raúl Lizoain - Agus Medina, Pepe Sánchez, Lalo Aguilar, Jaume Costa (Álvaro Rodríguez, 54') - Fidel (Pablo Sáenz, 64'), Riki, Pacheco (Javi Villar, 84'), José Carlos Lazo (Morcillo, 64') - Juanma y Kofane (Martón, 64')

Raúl Lizoain - Agus Medina, Pepe Sánchez, Lalo Aguilar, Jaume Costa (Álvaro Rodríguez, 54') - Fidel (Pablo Sáenz, 64'), Riki, Pacheco (Javi Villar, 84'), José Carlos Lazo (Morcillo, 64') - Juanma y Kofane (Martón, 64') Cádiz CF: David Gil - Iza, Víctor Chust, Fali, Mario Climent (Matos, 46') - Moussa Diakité, Álex (Rubén Alcaraz, 54'), Ontiveros (Melendo, 79'), De la Rosa (Brian Ocampo, 59') - Chris Ramos y Carlos Fernández (Sobrino, 46').

David Gil - Iza, Víctor Chust, Fali, Mario Climent (Matos, 46') - Moussa Diakité, Álex (Rubén Alcaraz, 54'), Ontiveros (Melendo, 79'), De la Rosa (Brian Ocampo, 59') - Chris Ramos y Carlos Fernández (Sobrino, 46'). Goles: 1-0: Martón (65'); 2-0: Pablo Sáenz (74'); 3-0: Juanma (88').

1-0: Martón (65'); 2-0: Pablo Sáenz (74'); 3-0: Juanma (88'). Árbitros: Fuentes Molina, del comité valenciano, como árbitro principal de la cita liguera. A los mandos del VAR estuvo Sesma Espinosa, árbitro adscrito al comité riojano. Roja a Fali en el 81'. Vieron cartulina amarilla el local Riki y los visitantes Iza, Mario Climent y Brian Ocampo.

Fuentes Molina, del comité valenciano, como árbitro principal de la cita liguera. A los mandos del VAR estuvo Sesma Espinosa, árbitro adscrito al comité riojano. Roja a Fali en el 81'. Vieron cartulina amarilla el local Riki y los visitantes Iza, Mario Climent y Brian Ocampo. Incidencias: Encuentro correspondiente a la 29ª jornada de LaLiga Hypermotion. 6.923 espectadores se dieron cita en el Estadio Carlos Belmonte, con presencia de seguidores del Cádiz CF en el recinto manchego. Se guardó un emotivo minuto de silencio en memoria de Nico Hidalgo, exjugador del Cádiz CF fallecido a los 32 años de edad tras una larga y dura enfermedad.

Martón y Pablo Sáenz salen y pegan

Todo saltó por los aires cuando Martón entró en el césped. El primer balón que tocó el delantero navarro fue para marcar el 1-0 (65'). El ariete supo ganar el sitio a un desubicado Víctor Chust para mandarla a guardar con la testa. David Gil no pudo evitarlo.

Con el resultado en contra tuvo que estirar líneas el Cádiz CF. Así llegó un intento de Chris Ramos y otro de Moussa Diakité, pero los cambios que dieron frutos fueron los del Albacete. Sin ir más lejos, con Morcillo ofreciendo verticalidad, el segundo llegó tras un golpeo descomunal de Pablo Sáenz que se coló por la escuadra (74').

El propio Pablo Sáenz se quedó a centímetros de repetir la genialidad y hacer el tercero. Entonces ya no estaba sobre el césped Ontiveros, relevado por Melendo.

El final no pudo ser peor, con Fali, demasiado lento, siendo expulsado al derribar a Martón cuando enfilaba la meta cadista. Todo partió de un pase muy desafortunado de Víctor Chust. Después Iza vio amarilla y también se perderá la próxima cita en Málaga. Para rematar el despropósito, Juanma hizo el tercero tras retratar a Víctor Chust en el 88'.

Un regreso al pasado que hizo recordar más al equipo de Paco que al renacido conjunto de Gaizka. Un borrón que el técnico vasco tratará de subsanar cuanto antes. Por el bien de todos.

