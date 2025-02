Alcaraz pide paso

Rubén Alcaraz ha protagonizado la mejor noticia de la semana cuando al comienzo de la misma se le vio disputar un entrenamiento con total normalidad e intensidad junto al resto de sus compañeros. El mediocentro llevaba en el dique seco desde hace cuatro jornadas que cayera lesionado en el césped de La Romareda ante el Zaragoza mediada la primera parte de un encuentro que llevaba controlado el Cádiz CF pero que casi acaba descarrilando tras los cambios efectuados por Garitano, que también tuvo que suplir a Ocampo, roto como su compañero.

En efecto, tanto el charrúa como Alcaraz pidieron el cambio en el 41' de partido y el entrenador vasco reaccionaba de una forma que no le sentó muy bien a su propio equipo. Por un lado, metió a Escalante en el centro del campo y sacó a Álex para meterlo de mediapunta desplazando a Ontiveros a la izquierda cuando el malagueño estaba siendo un auténtico suplicio para la defensa mañana. Poco a poco, el Zaragoza, que estaba siendo inferior a los puntos que el conjunto gaditano se fue envalentonando y acabó siendo el ganador moral de un duelo que acabó en tablas sin goles y con una lección muy importante para Garitano: dejar a Ontiveros de enganche cuando engancha.

Los plazos con ambos se han cumplido dado que a Ocampo le dieron para dos y tres a Alcaraz. Y así ha sido. El uruguayo ya jugó la semana pasada ante el Castellón saliendo del banquillo mientras que el catalán irá, como mínimo, convocado a tierras manchegas. La pregunta es si ambos jugarán de titular tal y como lo estaban siendo hasta que se lesionaron en Zaragoza.

Sin embargo, ambos futbolistas no guardan las mismas condiciones para pedir paso y que se lo den. En el caso de Ocampo se ha visto un salto exponencial en el rendimiento de José Antonio de la Rosa por lo que habrá que ver si Garitano le regala o no de nuevo sitio en el once a un jugador que cuando se lesionó en Zaragoza tampoco es que estuviera dando muchas razones para ser 'intocable'.

Distinto es el caso de Alcaraz, que si bien tampoco estaba brillando más de la cuenta, sí que al menos había congeniado bien con Diakité, canterano que se ha ganado un puesto en el once con creces. Además, a esto se le suma que para Garitano Álex es más mediapunta que mediocentro. No obstante, el madrileño ha cumplido con nota en los encuentros ante Cartagena y Racing de Santander, si bien no estuvo a la altura en el último duelo ante un Castellón que ganó la partida en el centro del campo. Por tanto, amortizado Álex y con Alcaraz ya listo, todo indica a que el catalán volverá a llevar las manijas del reloj cadista en compañía de Diakité.