Lalo Aguilar pide una «olla a presión» para recibir al Cádiz

No andan muy bien las cosas para un Albacete que recibe este domingo al Cádiz CF plagado de bajas y en una zona muy incómoda de la tabla tras perder en la última jornada frente al Eldense, rival directo en la lucha por la salvación. Lalo Aguilar es uno de sus referentes en el campo y ha hablado sobre el encuentro frente al conjunto de Garitano, al que respeta mucho.

Lo primero que hizo es defender a su entrenador, Alberto González, sobre el que están cayendo cantidad de críticas. «Cuando las cosas van regular en el Albacete y en cualquier equipo se señala al entrenador, pero creo que no es el culpable de esta situación ni mucho menos. No sé por qué la gente lo culpa, ¿a que si al final ganamos el otro día la gente no lo culparía? Cuando las cosas iban bien no se le había subido a la cabeza ni ahora está súper preocupado en su caso. Es una persona muy tranquila, que tiene los pies en la tierra y sabe lo que tiene que hacer perfectamente», comenzó diciendo.

Lalo Aguilar aconseja a la parroquia albaceteña a unirse en estos momentos tan importantes. «Ahora es el Cádiz, un rival que llega en una dinámica muy positiva de resultados y que es muy difícil» con un jugador como Ontiveros, que «es diferencial en Segunda División».

El zaguero pide que el Carlos Belmonte sea «una olla a presión». «No espero una reacción negativa durante el partido si las cosas no van bien. Creo que no. La afición siempre ha estado con nosotros apoyándonos y nuestra hinchada se caracteriza por acompañar siempre a sus jugadores, tanto en las buenas como en las malas y estoy seguro de que lo van a hacer esta jornada contra el Cádiz».

Para colmo de males, las lesiones se están cebando con el equipo manchego. «Quizá lo que más nos está fastidiando a nivel colectivo, por ejemplo la falta de Higinio que es uno de los mejores delanteros de la categoría y que esté lesionado es un fastidio para nosotros, pero salen Martón y Kofane para sustituir su baja y hacerlo lo mejor posible».

