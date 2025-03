Atracción nueva en el Carlos Belmonte (Previa)

Albacete. Aproximadamente, las cinco de la tarde, la hora de la muerte. El autobús sevillano del Cádiz CF se aproxima a las instalaciones del Parque de Atracciones Carlos Belmonte, de donde, a eso de las nueve menos cuarto de la noche manchega saldrá con un nuevo boleto hacia un viaje a la tranquilidad, a lo onírico o al infierno. Por supuesto, los chicos de Garitano tienen claro donde no entrar. Dan el visto bueno a la noria, a los coches choques, a la diversión incluso de la montaña rusa, pero donde no piensan poner un pie, a menos que lo empujen, es en la casa del terror, esa donde hace no mucho vendía entradas en la taquilla el hombre que se sentaba donde ahora se sienta un vasco.

La expedición cadista va a tierras manchegas con la tensa relajación de saberse que ya son un equipo serio, que no fiable aún. El frenazo de la semana pasada en casa ante un buen Castellón devolvió al personal a la realidad que día tras día recuerda Garitano, ese hombre que no termina de creerse que tenga que repetir hasta la saciedad que hay que dar gracias por la distancia que han marcado con el descenso, siete puntos. Lo otro, lo del 'play off' y demás fumadas, no lo dice porque no le sería del todo rentable mearse gratuitamente en la ilusión de una abnegada afición, pero entre sus más allegados no tendrá reparos en decir, entre zuritos, que en Cádiz la gente está de Carnaval todo el año si se piensa que alcanzar ese imposible.

Lo mejor de todo, y aunque se esté en las taquillas de un parque de atracciones, es saber que el cadismo está en buenas manos. Al frente de la nave hay un profesional que ha sabido meterle mano de primeras a un equipo inerte que ha resucitado gracias a la simplicidad de un técnico que, desde lo fácil a lo complejo, está devolviéndole al equipo el buen gusto perdido desde que Sergio tragó con la renovación en un verano que abrió la caja de los truenos.

Poco a poco, el Cádiz se ha hecho fuerte hasta el punto de que se hicieron cuentas para conseguir hablar de cosas más esperanzadoras que de las trágicas a las que se precipitaba con Paco López en el banquillo. Pero de ahí a soñar van muchos pueblos. En concreto, nueve, que son los puntos que separan a los amarillos del paraíso de los 'play off'.

¿El mismo once?

Alejados de esa guerra, Gaizka Garitano sabe que la suya no es otra que seguir remando para que los suyos se alejen más y más del fuego que avanza muy lentamente porque ya hay grandes quemados (Cartagena, Tenerife y Racing de Ferrol) y solo uno, el Eldense de Oltra, que ganó precisamente al Albacete la semana pasada, parece querer salir del incendio manifiesto.

Y para seguir poniendo tierra de por medio va el Cádiz CF hoy al Carlos Belmonte, donde seguramente Garitano repita el mismo once que sacó frente al Castellón salvo la posible inclusión de Alcaraz en el centro del campo por Álex, muy flojo la jornada pasada.