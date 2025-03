Albacete - Cádiz, en directo: minuto a minuto y ruedas de prensa del partido de La Liga Hypermotion 24/25

Choque crucial para un Cádiz CF quiere seguir con su buena dinámica de resultados y sobre todo lograr una victoria que le acerce a la zona alta de la clasificación. Los amarillos llegan de empatar en casa ante el Castellón y se verán las caras ante un rival que suma dos derrotas consecutivas.

Sigue todo lo que pase en el Albacete - Cádiz con la previa, el encuentro y las ruedad de prensa, aquí en Canal Amarillo.

Buenos días cadistas!! Comenzamos con la previa del Albacete vs Cádiz