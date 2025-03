Muere Nico Hidalgo, exjugador del Cádiz CF, a los 32 años de edad

Nico Hidalgo, quien fuese jugador del Cádiz CF en las temporadas 2016/2017 y 2017/2018, ha muerto a los 32 años de edad. El futbolista nacido en Motril (Granada) no ha podido superar una larga y grave enfermedad.

A Nico Hidalgo le fue diagnosticado un cáncer de pulmón con metástasis en los huesos en el año 2021. Fue entonces cuando tuvo que decir adiós al fútbol. Desde entonces luchó contra la enfermedad con actividad física en la Unidad de Apoyo a Pacientes Oncológicos (UAPO) junto al médico Jesús Candel 'Spiriman', también fallecido en octubre de 2022

En sus inicios el jugador motrileño se curtió en el club de su localidad natal, pasando posteriormente a la cantera del Granada. Con el primer equipo nazarí llegó a debutar en la Copa del Rey ante el Granada, siendo después cuando recaló en el Cádiz CF.

En La Tacita de lata estuvo dos temporadas en Segunda, con Álvaro Cervera al frente. Disputó 42 encuentros oficiales, 18 de ellos como titular. Marcó un gol al Sevilla Atlético en un encuentro liguero que ganó 4-1 el Cádiz CF en la temporada 2016/2017.

La primera de esas temporadas fue la de la vuelta a la competición en el fútbol profesional después de varios años. El Cádiz CF terminó quinto y disputó el 'play off' de ascenso, aunque no pudo subir de categoría.

Un curso después terminó el equipo de Álvaro Cervera en la novena posición de la clasificación en la categoría de plata del balompié nacional.

💔 Nos ha dejado Nico Hidalgo. Nunca olvidaremos tu sonrisa y tu alegría.



Tu lucha es nuestro ejemplo.



Descansa en paz 😭 pic.twitter.com/Id1jAu694g — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) March 1, 2025

Después de su periplo en el Cádiz CF, Nico Hidalgo pasó por el Racing de Santander y el Extremadura. Con el equipo norteño subió a Segunda y estuvo una temporada más en esta categoría, mientras que con los extremeños completó un curso en Segunda B y al siguiente ejercicio, ya en la Primera RFEF, tuvo que colgar las botas debido a su enfermedad, la misma que le ha costado la vida al andaluz.

«Es difícil asimilar algo así»

En una entrevista concedida en el mes de agosto de 2022 a 'Ideal', Nico Hidalgo, ya enfermo de cáncer, señaló: «Sigo sin perder la ilusión por volver a jugar a fútbol. Fue un jarro de agua fría. Cuando te dicen algo así, jamás estás preparado. Yo no fumo, me he cuidado toda la vida, me dedico al deporte, y es difícil de asimilar algo así».

El Cádiz CF ha sido uno de los clubes que ha lamentado tan dolorosa pérdida. «Nos ha dejado Nico Hidalgo. Nunca olvidaremos tu sonrisa y tu alegría. Tu lucha es nuestro ejemplo. Descansa en paz».

Descanse en paz.