Gaizka Garitano: «No hemos competido y eso es lo que más me duele»

Los males del Cádiz CF en el Carlos Belmonte comenzaron con el planteamiento de Gaizka Garitano, que tuvo que corregir a los pocos minutos de encuentro todo el frente de ataque. Era el primer síntoma de que las cosas ante el Albacete habían empezado torcidas. Luego, durante el transcurso del choque, se confirmaba que la versión mostrada por los amarillos en tierras manchegas se trataba de la más irreconocible de toda la etapa del técnico vasco en el banquillo cadista. Tal es así, que la racha del de Derio como invicto llegó a su final en una infausta tarde que debe servir como advertencia de que hay cosas en el fútbol innegociables para poder competir.

Tras la abultada goleada recibida, Gaizka Garitano atendía a los medios de comunicación desde la sala de prensa del Carlos Belmonte y no se andaba con rodeos para explicar la nefasta imagen mostrada por su equipo. «Podíamos haber encajado algún gol en el primer tiempo también. El Albacete ha sido mucho mejor que nosotros desde el primer minuto hasta el último. Hicimos un mal partido, ellos han sido mejores y merecedores de la victoria«, explicaba nítidamente el vasco.

Además, reconocía estar «decepcionado con mi equipo porque hay maneras de perder. Puedes perder cualquier partido, llevábamos diez sin hacerlo y puedes perder alguno, pero no de esta manera. No hemos competido y eso es lo que más me duele. No hemos hecho un buen partido«, finalizaba Garitano en una breve pero concluyente rueda de prensa. El fin a una racha que provocó la ilusión del cadismo y que ahora, tras dos partidos consecutivos nada buenos, deben poner los pies en el suelo de todos lo que forman parte del Cádiz CF para reencontrarse con los tres puntos en la exigente visita que tendrán los amarillos el próximo fin de semana en La Rosaleda.

Más temas:

Cádiz CF