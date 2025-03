La ineficacia mata al Cádiz CF

El Cádiz CF tiene un problema bastante serio en su punta de lanza. Un problema que empieza a volverse habitual en los últimos tiempos: la falta de eficacia de sus delanteros.

De un tiempo a esta parte le está costando al Cádiz CF encontrar jugadores específicos que sepan definir de cara a puerta. Sobre el papel los tiene, cuenta con futbolistas con experiencia, números y buen cartel, pero eso no se refleja en el rectángulo de juego por unas u otras razones.

De los jugadores llamados a llevar el peso goleador del Cádiz CF esta temporadas, únicamente Chris Ramos está cumpliendo con los registros esperados. El gaditano, aunque a veces ha estado desacertado de cara a puerta, lleva nueve goles y sus dianas han servido para dar un notable número de puntos al Cádiz CF esta temporada. Más de una vez ha salvado los muebles.

Chris Ramos lleva nueve goles esta temporada. F. J.

Por delante de Chris Ramos nada más que está Ontiveros, el máximo goleador del Cádiz CF esta temporada. Eso sí, sin ser un goleador al uso. Lleva diez goles en LaLiga Hypermotion este curso más uno adicional en la Copa del Rey, aunque hace ya más de un mes que no marca y ahora no pasa por su mejor momento en una temporada sobresaliente a nivel individual. Ni que decirse tiene que Ontiveros ha sostenido al Cádiz CF durante la mayor parte del ejercicio y, además, ha superado todos sus registros goleadores en el fútbol profesional.

Ontiveros es el máximo goleador del Cádiz CF. ANTONIO VÁZQUEZ

Las otras patas a nivel anotador en las que se sostiene este Cádiz CF es en el balón parado de Álex y Rubén Alcaraz, la aparición del fichado Mario Climent y la persistencia de Sobrino, tantas veces criticado por su falta de acierto de cara a puerta.

Una preocupación palpable

Todo lo demás arriba es preocupante. Sobre todo porque los otros tres delanteros de la primera plantilla acumulan tres goles en una temporada de la que ya se han disputado 32 jornadas.

Alarma el caso de Carlos Fernández, un delantero que llegó cedido por la Real Sociedad con la vitola de ser un ariete con gol. El sevillano destaca en algunas facetas del juego, pero tiene un lunar negro: el desacierto de cara a puerta.

Carlos Fernández, al igual que Maxi Gómez la temporada pasada, sigue sin marcar en LaLiga. El delantero ya ha disputado más de 1.300 minutos de juego y ha contado con bastantes ocasiones claras de gol, pero la indefinición es una constante. Una indefinición que apunta más a un bloqueo mental que a otro asunto. Estar tantos años tocado a nivel físico ha podido pasar factura a un futbolista con condiciones que está jugando en el Cádiz CF, aportando en otras vertientes, pero que tiene sobre su espalda la losa del desacierto. Y, claro está, al Cádiz CF también llegó para marcar goles.

Carlos Fernández todavía no ha encontrado el camino del gol esta temporada. FRANCIS JIMÉNEZ

También preocupa la situación de Roger Martí, maltratado continuamente por las lesiones. El 'Pistolero de Torrent' en poco o nada se parece al delantero que hacía sufrir con su tino a los guardametas rivales. Desde que llegó al Cádiz CF ha sumado cuatro goles en casi dos temporadas y media. Este ejercicio nada más que ha marcado un gol ante el Córdoba y ha pasado a ser el tercer delantero del equipo. Nada que ver con el Roger Martí del Levante.

Roger Martí no está cumpliendo en el Cádiz CF. ARABA PRESS

El caso de Paquito Mwepu es bien distinto. Se quedó en la primera plantilla tras salir Etta Eyong al filial del Villarreal (donde está marcando goles por castigo) y su participación es residual. Cierto es que con Paco López empezó teniendo minutos e incluso marcó un gol clave ante el Tenerife para rescatar un punto al inicio de LaLiga Hypermotion.

Paquito Mwepu no tiene minutos con Gaizka Garitano. FRANCIs JIMÉNEZ

Ahora no juega. Directamente. Nada más que ha disputado 17 minutos en el estreno de Gaizka Garitano ante el Albacete Balompié. Desde entonces no ha vuelto a jugar. Su falta de gol también se debe, por tanto, a la falta de oportunidades. El delantero africano no entra en los planes del míster.

Sin lugar a dudas, un grave problema el que tiene el Cádiz CF con su artillería. Por ahí también se han escapado muchas opciones de luchar por algo más.