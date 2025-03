Hay vida más allá de Ontiveros

Nada como regalar los oídos a un futbolista para que al chaval le acompañe la decepción al poco rato. Y eso le está pasando al bueno de Javier Ontiveros, que este pasado domingo en su tierra natal no cuajó un gran partido. El tercero consecutivo donde da la arena. Ya saben, si contra el Castellón no se pudo pasar del empate a cero goles se precipitaron las expresiones 'Sin Ontiveros no hay paraíso', más de lo mismo, sino peor, ocurrió tras la goleada encajada en Albacete (3-0), donde tampoco el marbellí estuvo muy afortunado. Atrás quedaban sus partidazos ante Racing de Santander, Cartagena, Mirandés o Elda, entre otros muchos de esta temporada. Pues bien, llegaba el derbi en la Costa del Sol, donde no dejó muy buenos amigos a tenor de los pitos que recibió el hoy jugador cadista y de nuevo la influencia de Ontiveros en el juego volvió a ser desilusionante por tercera jornada consecutiva.

Es cierto que hasta los últimos diez minutos de partido el juego de unos y otros fue opaco, sin claridad de ideas, malo. El derbi estaba siendo realmente aburrido hasta que los hombres de Pellicer decidieron ir a por el partido adelantando sus líneas y regalando lo espacios que al poco aprovecharon Matos y Melendo para desnivelar la balanza a favor de los gaditanos.

Antes, durante 78 minutos, Ontiveros estuvo en el campo sin que su papel no pasara de secundario. Tan desolado estaba que el mediapunta dejó su lugar en el campo a Melendo, para que el barcelonés, en sociedad con Matos, le dieran la victoria a un equipo que por primera vez no echaba de menos a su estrella. De hecho, hay que irse atrás en el tiempo, concretamente en las primeras jornadas y con Paco López en el banquillo, para recordar como el Cádiz CF se venía abajo en los últimos minutos debido, en parte, a que Ontiveros era cambiado dado que no comenzó todo lo bien que se deseaba en el apartado físico.

La victoria ante el Málaga viene a ser una gran noticia para todo aquel que dudaba de la credibilidad de este Cádiz CF sin la presencia de su jugador franquicia. Ontiveros disfrutó, esta vez, más en el banquillo que durante el tiempo que pasó sobre el césped de La Rosaleda. Y sí, hay vida más allá de él.