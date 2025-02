Pues sí, al final fue que no

Muchos incrédulos no se lo podían creer, pero sí, ha resultado que sí. Y efectivamente ha sido que no, que no ha venido ningún refuerzo más a la plantilla amarilla en un mercado de invierno más que decepcionante, intolerable, a juzgar por la opinión de una gran mayoría de la masa social del Cádiz CF

Y la verdad es que no mentía Manuel Vizcaíno cuando al comienzo del mes de enero decía que su prioridad era dar salidas dentro de una plantilla colapsada y con el overbooking puesto en la puerta del vestuario. Así lo dijo y así lo ha hecho. Con la excepción de dos fichajes de un perfil bajo como Iker Recio y Mario Climent, ambos procedentes de la Primera RFEF, lo cierto es que este mes se ha empleado para dar salida a jugadores que ya habían cumplido una etapa en el club en el que no tuvieron ni que haber empezado la temporada. A esto hay que sumar el alta de Luis Hernández, que se recupera de una lesión de la temporada pasada.

Así, Alejo se fue a Chipre y también se le abrieron las puertas del club a los mediocentro Kouame y Alarcón, al central Glauder y por último salía como cedido al Atlético Sanluqueño en el último día del mercado el canterano Borja Vázquez dejando en cuadro a un filial que peligra con bajar a Tercera RFEF.

Pocos o muy pocos pueden entender este mercado de fichajes más allá de que la directiva da por hecha la permanencia con la llegada de un técnico que ha enderazado la nave. Garitano fue de más a menos en sus peticiones de fichajes hasta que el pasado viernes entregaba la cuchara y dejaba unas palabras de lo más conformistas, en las antípodas de las que dijo a mediados de mes y después de empatar en casa ante el Levante con tres canteranos (Diakité, De la Rosa y Borja Vázquez) en el once que terminó el partido.

Efectivamente ha sido que no. El mensaje es claro: el objetivo es la permanencia y todo lo que sea luchar por un puesto de 'play off' sería un milagro que conseguiría Gaizka Garitano, al que le han dejado sin esas necesidades cubiertas que tan claramente pidió en sus primeros días en un club al que ya va conociendo.

P.D. En los últimos días han venido sonando dos jugadores con pasado amarillo que en estos momentos están libres. Uno es Salvi y el otro Maxi Gómez, al que desde el vestuario se ha pedido a la directiva que consideren darle una oportunidad. En todo caso, con ellos no habría prisas al estar sin equipo, que por algo será...

