Carlos Fernández y el Cádiz CF: más allá del gol que se resiste

Más de mil minutos ligueros de juego, 17 encuentros disputados y 13 de ellos como titular. De ellos únicamente ha completado tres. En ese tiempo no ha marcado ningún gol. Visto sobre el papel y con frialdad, los números de Carlos Fernández en el Cádiz CF son decepcionantes. Entre otras cosas porque el delantero sevillano llegó al equipo gaditano como una de las incorporaciones más sonadas y llamado a marcar goles.

Cierto es que Carlos Fernández está negado de cara a puerta, pero su aportación es muchísimo mayor de lo que los goles marcados dicen. Para nada el ariete hispalense es un nuevo Maxi Gómez.

«Estoy contento con todos y todos pueden mejorar. A Carlos Fernández se le pide que haga goles y otras cosas, y esas otras cosas las aporta a nivel futbolístico, de calidad, a la hora de abrir espacios. Siempre las hace. También se le exige que haga goles y él trabaja para ello. Necesitamos tener paciencia con él porque viene de una grave lesión. Mientras nos da otras cosas», señalaba sobre él Gaizka Garitano antes de recibir el Cádiz CF al Mirandés. Y así es.

El atacante andaluz se ha convertido en el punta de referencia para el entrenador vasco del Cádiz CF, que juega con un referente arriba y no con dos, tal y como hacía su predecesor Paco López. Tal es así que ha jugado cinco de los seis encuentros con Gaizka Garitano, siendo titular en cuatro de ellos. Únicamente no estuvo en el estreno por lesión.

De esta manera, Carlos Fernández le ha ganado el pulso en la titularidad a Chris Ramos, con Roger Martí en el dique seco y Mwepu sin apenas oportunidades.

Frente al Mirandés se pudo ver una vez más la razón por la que Carlos Fernández es titular en el Cádiz CF. El delantero formado en las categorías inferiores del Sevilla FC trabaja arriba de manera incansable, abre espacios, aporta calidad y talento, y también participa en los goles, aunque no lleven su firma.

Carlos Fernández, delantero del Cádiz CF. FRANCIS JIMÉNEZ

Así se pudo ver en el 1-0, obra de Mario Climent. Primero con su desmarque, después con su temple y, finalmente, con su asistencia al nuevo fichaje del Cádiz CF, que lo bordó con su zapatazo. También en la jugada del 2-0, pues el gol de Sobrino llegó tras una clara ocasión de Carlos Fernández que repelió el guardameta Raúl Fernández. Por tanto, Carlos Fernández no marca, pero sí participa en las jugadas decisivas.

Sin tino

El delantero de Castilleja de Guzmán ya asiste a sus compañeros, también provoca algún que otro penalti e incluso es el tercer jugador del equipo que más veces dispara a puerta. Lo ha intentado hasta en una decena de ocasiones, siendo únicamente superado en esta faceta por Chris Ramos (once disparos) y Ontiveros (27 intentos).

Sin lugar a dudas, el gran error de Carlos Fernández esta temporada está en su falta de puntería. Ocasiones ha tenido de sobra para marcar. A la mente se vienen algunas muy claras ante Huesca, Málaga, Racing de Santander, Mirandés (en ambos encuentros)... Y claro, a un delantero se le mide por sus goles. Eso y las veces que cae en fuera de juego (hasta en diez ocasiones), liderando la estadística del Cádiz CF en este apartado.

El delantero Carlos Fernández se desespera por su falta de gol. FRANCIS JIMÉNEZ

Si consigue perfilar ese aspecto tan importante, el Cádiz CF ganará mucho sobre el rectángulo de juego con un futbolista diferente. Un jugador que llegó tocado físicamente a Cádiz, con un largo historial de lesiones en su trayectoria y sin cumplir con las altas expectativas que tenía al llegar a San Sebastián. Un delantero que no debutó con el Cádiz CF hasta la séptima jornada y no fue titular hasta la novena. Eso sí, apareció sin titubeos. «Nunca he tenido miedo a otra lesión», señaló en una entrevista concedida a CANAL AMARILLO.

La verdad es que Carlos Fernández se encuentra mejor cada jornada y es partícipe de un Cádiz CF al alza, con Gaizka Garitano confiando plenamente en sus habilidades. Si termina de llegar el gol...