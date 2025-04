Las anécdotas de 'Bambino' Veira y Mágico González en el Cádiz CF

Por mucho que pasen los años, Mágico González sigue presente en la mente de todos. El astro salvadoreño dejó una huella imborrable en su etapa como futbolista y en muchos episodios el Cádiz CF estuvo presente como telón de fondo.

Casi 35 años han pasado ya desde que Mágico González terminara su periplo en La Tacita de Plata, pero hoy por hoy todavía se recuerdan sus peripecias y excentricidades sobre el rectángulo de juego y lejos del mismo.

Recientemente fue el argentino Héctor Rodolfo Veira el que se acordó del salvadoreño en un programa de la televisión en Argentina, tal y como apunta la cuenta 'Cancheros' en la red social 'X'.

Da la casualidad que 'Bambino' Veira fue el último entrenador que tuvo a sus órdenes a Mágico González en el Cádiz CF y en el campeonato liguero español. Transcurría la temporada 1990/1991, con el Cádiz CF en Primera. Ese curso el mito del cadismo disputó sus últimos cinco encuentros oficiales con el equipo gaditano, el último de ellos el 21 de octubre de 1990 ante el Real Betis en el Estadio Carranza (1-2).

Una temporada en la que el Cádiz CF, ya sin 'Bambino' Veira ni Mágico González, se acabó salvando 'in extremis' en el 'play off' ante el Málaga. La misma temporada en la que al final de la competición se goleó al Barça (4-0), se venció al Sevilla FC (2-1) y Dertycia y Kiko hicieron historia ante el Zaragoza (2-1). Ramón Blanco había sustituido al 'Bambino' Veira en el banquillo gaditano.

Un regalo y una sorpresa

Fue poco tiempo, pero 'Bambino' Veira no se olvida del que fue su pupilos durante unos meses. Y no se olvida porque era único e inigualable. «Mágico González era espectacular», señaló.

Fue entonces cuando contó una anécdota durante un Barça - Cádiz. En ese momento Johan Cruyff, que era el entrenador del equipo culé, le dijo: «Ese de ahí, Mágico González, está entre los cinco mejores extranjeros que yo vi jugar al fútbol».

Un prodigio del fútbol que tenía su lado bohemio. Y ahí el que fuese entrenador del Cádiz CF recordó: «Si el entrenamiento lo hacía a las diez, Mágico venía a las once. Si lo hacía a las once, él venía a las doce. Si lo hacía a las doce, una hora después...».

Héctor Rodolfo 'Bambino' Veira, durante su etapa como entrenador del Cádiz CF. CCF

Al técnico sudamericano se le ocurrió algo: «¿Sabes que le regalé? El despertador del Pato Donald y le hice en el entrenamiento que lo pulsara. Entonces pareció Iraq... ¡Boooom... Un quilombo! Si no te despiertas con esto, no te despiertas con nada».

Pero ni por esas porque «al día siguiente puse el entrenamiento a las once y Mágico llegó hora y media más tarde. No tenía solución. Se me ocurrió ir con una orquesta flamenca, con todos los músicos que le cantaban: '¡Ayyyy Mágicoooooo ven a entrenar, Mágicooooo. Te estamos esperando, vamos!'». Y añadió: «Su respuesta fue abrir la puerta despacito y dice: 'Me levanto porque me gusta la música'».

«Tenía un talento enorme. ¡Qué divino era. Un auténtico crack!», aseguró el que fuese el último entrenador del astro salvadoreño en el Cádiz CF.