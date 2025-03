¿Y ahora, qué?

Aún queda la vida, pero ¿qué es la vida cuando nada hay en juego? He ahí la pregunta que muchos cadistas pueden hacerse de aquí al final de una temporada que amenaza con ser tormentosa, si no lo está siendo ya por culpa del 'pacoleo' y de la falta de ambición en un mercado de invierno cuando el sustituto estaba haciendo méritos para darle algo más de lo que vino. Diez jornadas, diez. Diez partidos quedan por delante para un Cádiz CF que se ha quedado sin nada por lo que competir tras su esperable fracaso en Tenerife del pasado domingo. Y no es que se viera venir que los chicos de Garitano la iban a pifiar en el campo de un equipo descendido, pero lo que sí se vaticinaba es que si no era en el Heliodoro sería en Carranza o en cualquier otro encuentro. Los resultados y la dinámica eran buenas, pero las sensaciones no.

El caso es que este Cádiz CF debe seguir remando un poquito más para no descalabrar. Además, se nota que lo va a seguir haciendo porque al frente del barco va un entrenador tan responsable como digno con su objetivo. Gaizka Garitano fichó por el conjunto gaditano para salvarlo de una hecatombe y está muy cerquita d lograrlo. Junto a su cuerpo técnico arregló las cabezas de unos jugadores deprimidos desde hace más de un año que no ganaban de verdad y los puso de nuevo a competir, un verbo que se perdió con Pellegrino y los últimos y prolongados coletazos del gran Sergio González, que fue el primer responsable de que esta plantilla se deteriorara dado que le presentaron una renovación que firmó con los ojos cerrados y sin importarle el mercado de fichajes que le iba a imponer.

Volver la vista atrás ya no vale, o sí, pero de poco sirve más allá de estudiar para no repetir. Lo que tampoco vale demasiado es levantar la mirada hacia lo que queda de temporada porque lo que se viene es desolador, aburrido y, tiene pinta de que va a ser lento. Diez encuentros para sellar la temporada y dejarla tal y como está porque pudo ser mucho peor de no ser por el volantazo tardío de Vizcaíno, que fue el último en dejar de confiar en Paco López.

El asunto ahora es peliagudo para Garitano, que sobre la mesa tendrá dos opciones. Una primera sigue siendo la suya, la más capital pero que parece solo le importa a él a pesar de ser la más determinante, la más clave, la más influyente. Esa no es otra que la de la permanencia, que todo indica que está lograda pero por la que hay que seguir compitiendo no vaya a ser que esta entidad repita lo que le pasón hace no muchos años con Julián Rubio en el banquillo. Cruzar los brazos y sestear no está permitido y gracias al entrenador vasco el aficionado responsable puede estar tan tranquilo como aburrido estará hasta el final de Liga. ¿Que por qué? Pues muy fácil. Porque este Cádiz CF no juega un pimiento y porque si intenta jugar igual se descompone y podrían reaparecer esos fantasmas del descenso con los que no está permitido sentarse a negociar porque a más de un futbolista le temblarían las piernas.

El segundo problema al que se enfrenta Garitano es precisamente ese, el de no jugar y no querer jugar de aquí al final de Liga. Al entrenador le queda un año de contrato por delante y eso no es baladí. ¿Que por qué no es baladí? Pues también muy fácil. Porque con el aroma que acabe este curso comenzará el siguiente y, sencillamente, el ambiente de sopor es absoluto. Sobra decir que el verano deberá traer consigo una revolución en un vestuario que no entusiasma. Pero con o sin revolución, Garitano haría bien en tratar de dejar un poso de proyecto, un juego que se aproxime a la atracción, un algo que deje a más de un hincha con la fe en que la 25/26 será distinta y será motivadora.

El obstáculo insalvable es que el primer teorema choca frontalmente con el segundo porque si a Garitano le da por 'pacolear' ese muro que con tanto denuedo ha construido se podría caer y, eso sí, sería un mayúsculo problema si al Eldense le da por seguir remontando puntos y el Zaragoza reacciona.