Álex Fernández: «Nos ha faltado humildad, creíamos que con calidad íbamos a ganar siempre»

Hablar con Álex Fernández es hacerlo con un futbolista que siempre tiene los pies en el suelo. Calma, tranquilidad y sin rehuir una sola pregunta. El madrileño tiene ya tiros dados en este mundo del fútbol. A sus 32 años le queda cuerda para rato, a pesar de que ha pasado de todo en su carrera, al igual que en un Cádiz CF al que quiere desde que hace ocho temporadas llegara a tierras gaditanas.

Momentos malos, como la pasada temporada y el comienzo de esta, y otros buenos, como ahora. El jugador lo asume todo, desde las críticas hasta los elogios con la templanza que ambas cuestiones merecen.

La situación del equipo, la mejoría con Garitano, su posición en el campo y sobre todo su futuro. Muchos de los temas tratados en una amplia entrevista con COPE Cádiz como testigo. Álex se abre como siempre lo ha hecho, para empezar con el cambio de dinámica del equipo cadista. «Le hemos dado la vuelta a tiempo. Estamos en una posición bonita pero con los pies en el suelo. Hay que tener responsabilidad con todo lo que viene. Hay que seguir ganando y lo primero acercarnos a los 50 puntos y luego ya veremos», dice de entrada.

«Hay que conseguir la permanencia y luego ya veremos», repite por si alguien no se había enterado del primero objetivo a más corto alcance. «No sé si podremos llegar arriba. No puedo decir que sí porque si perdemos este domingo, parece que se desvanecen las cosas. Hay que ser prudentes e ir partido a partido. El otro día había mucha gente con dudas y demostramos que competimos ante un gran rival. Ahora es cuando más humildes tenemos que ser y lo importante es cerrar los 50 puntos», insiste.

Los comienzos fueron tan nefastos que no pocos se pusieron en lo peor. Uno de ellos lucía el brazalete de capitán y así lo asegura. «Claro que he visto peligrar la categoría. Cuando hemos estado en descenso me he asustado mucho. Hay vértigo porque te ves abajo, pasan los partidos y no hay reacción del equipo y el ambiente es peor. Por fortuna esto ha cambiado y ahora mismo tiene buena pinta, creo que somos de los equipos más complicados a los que enfrentarse hoy por hoy».

Las claves del cambio. «Somos los mismos jugadores prácticamente. Paco López es un entrenador magnífico pero con Gaizka Garitano hemos encontrado el equilibrio a todos los niveles. Creo que hemos encontrado un punto de humildad que nos faltaba antes. En la primera parte de la temporada creíamos que bajando de Primera nos íbamos a llevar muchos partidos solo con la calidad y eso es imposible. Esta categoría es una locura y te puede ganar cualquiera. El saber estar en esta competición es importante y entender dónde estamos», sostiene.

Desde luego, no es el único que mantiene esa opinión. Y es que el descenso hasta hace poco no se había digerido suficientemente en las cabezas de los jugadores. «Vienes de Primera y éramos de los más pequeños de presupuesto y nombre. Juegas con otra mentalidad pero creíamos que por la inercia de mantener el bloque y bajar de categoría nos podía valer pero la Segunda División es muy complicada y hay que hacer bien las cosas siempre».

«Hacía tiempo que el Cádiz no tenía un futbolista como Ontiveros»

Este año se integró en la plantilla un jugador 'top' como Ontiveros, del que Álex se deshace en halagos. Eso, y la seguridad defensiva recuperada hace que se pueda pensar con mayor calma. «Ahora estamos muy serios a nivel defensivo. Todo el equipo ha dado un paso adelante y si tenemos que defender todos lo hacemos. Y luego tenemos arriba mucho potencial pero sobre todo al futbolista más diferencial de Segunda División. Me llena de ilusión un jugador como Ontiveros. Tenemos que ser conscientes de lo que tenemos entre manos. Hacía mucho tiempo que no teníamos un jugador tan determinante como Ontiveros. Un futbolista que marca el ritmo a nivel ofensivo, me encantaría que el club le cuidara mucho y que hiciera historia en el Cádiz CF. Tiene todo para triunfar», presagia antes de seguir diciendo que es «un chico humilde, modesto, está feliz y creo que puede marcar una época en el Cádiz, no tengo duda», sentenciaba sobre su compañero de equipo.

Con Garitano se ha conseguido que los jugadores, uno por uno, hayan incrementado su potencial. «Ahora somos varios los que estamos a un nivel alto. Me gusta como está el equipo de nivel pero también los suplentes suman mucho dentro del equipo. Cualquiera puede jugar de titular. Por poner un nombre te fijas en De la Rosa que ha tenido pocos minutos y ahora está en un nivel espectacular. Necesitamos que todos estén enchufados».

Su posición en el campo y el mercado invernal

Año tras año, siempre se habla de la demarcación donde mejor se encuentra Álex, algo que ya le hace gracia a los años porque «es la pregunta del millón y el eterno debate», reconoce abiertamente. «Cuando llegué al Cádiz CF y dije que me gustaba jugar de mediocentro ofensivo. Tras la segunda temporada y el año de ascenso demostré que me gusta mucho jugar de '10'. Con Álvaro Cervera encontré mi posición ideal en el campo pero hoy por hoy ahí juega Ontiveros. Ahora estoy de mediocentro y estoy cómodo y jugando, lo importante es jugar. Total, he jugado hasta de lateral derecho», recuerda entre risas.

Álex Fernández, en COPE L.V.

«El míster me pide que tenga mucho orden y cabeza. Si puedo llegar de lujo y que haga goles pero lo primero es trabajar y ser responsables con la posición. Un mensaje muy similar, el de Garitano, al de Álvaro Cervera pero con pinceladas diferente», cuenta.

Sobre los dos nuevos compañeros (Recio y Climent) también tiene buenas palabras, «Me ha gustado el mercado invernal. Ha venido gente con hambre y estamos respondiendo en el campo. Creo que ha estado bien el mercado», reconoce.

Su futuro: «He tenido una oferta de China muy importante»

El jugador acaba contrato en unos meses. «He hablado con el presidente y no habrá problemas para una renovación aunque ahora mismo no me lo planteo. El club me a respaldar en la decisión que tome. A día de hoy no sé si voy a renovar, el presidente me ha ofrecido la renovación y seguro que la resolvemos en diez minutos. No quiero ahora mismo distracciones porque mi club me protege siempre. Todo eso me ha mucha tranquilidad».

Ofertas no le van a faltar porque ya las ha tenido tal y como recuerda «Sí, he tenido una oferta de China bastante importante. Se lo planteé al club, era una muy buena oferta para mí pero quería hacer lo que le viniera bien al club en ese momento. Era una oferta fuera del plazo de fichajes y cuando me dijeron desde el Cádiz CF que no, pues no pasa nada.

A principios de temporada fue Juan Cala quién dijo que sería la última temporada de Álex, sin embargo, todo ha dado un cambio. «Me quedo con sus últimas declaraciones en las que dijo que estoy respondiendo en el campo. Ya hablé con Juan sobre lo que dijo en verano y creo que lo importante es lo que estamos viviendo ahora».

Y recuerda que «en verano me dicen que me quede, aunque yo tenía una oferta de la MLS y entendía que quizás me debía marchar pero me convencieron. Luego a final del mercado me abrieron la puerta de salida pero yo no tenía posibilidad de irme en ese momento. Han pasado muchas cosas durante esta temporada pero todo ha sido siempre de la mano del club».

Y por último, «después de ocho temporadas lo que puedo decir es que estoy feliz, no estoy cansasdo y que me encantaría hacer historia en el Cádiz. Me veo más tiempo aquí, me siento gaditano ya», concluye con una sonrisa y la sensación de que queda mucho Álex Fernández de amarillo y azul.