Málaga, Ceuta y Las Palmas: el Cádiz CF conoce los horarios de sus próximos encuentros

En apenas tres días ha conocido el Cádiz CF los horarios de sus encuentros en la sexta, séptima y octava jornada de LaLiga Hypermotion.

Los gaditanos, que el próximo sábado a las 16.15 horas recibirán al Eibar en tierras gaditanas con motivo de la quinta jornada liguera, ya saben que frente al Málaga en La Rosaleda llegará su primer derbi de la temporada el próximo domingo 21 de septiembre a las 18.30 horas. Será la sexta jornada del campeonato liguero.

Justo después, en el séptimo envite del curso, el recién ascendido Ceuta visitará La Tacita de Plata. El 28 de septiembre a las 16.15 horas está previsto el duelo.

Y de equipo recién ascendido a escuadra recién descendida como rival, ya que el Cádiz CF visitará a Las Palmas el domingo 5 de octubre a las 21.00 horas (20.00 hora insular). Este encuentro de la octava jornada será televisado en directo y previo pago por LaLiga TV Hypermotion.

HORARIOS | Conoce cuándo se disputarán los partidos de la jornada 8 en #LALIGAHYPERMOTION.



👉 https://t.co/sqUmra74IH pic.twitter.com/Aq6NH3NceZ — LALIGA HYPERMOTION (@LaLiga2) September 9, 2025

Su verdugo en Primera y su víctima en la pretemporada

Una dura prueba de fuego frente a un rival que cuenta en sus filas con el exguardameta cadista Caro además de jugadores como el barbateño Pejiño sin olvidar a Jonathan Viera, Jesé, Sandro o Mata, entre otros.

Asimismo, el Cádiz CF se volverá a ver las caras en un duelo oficial con la UD Las Palmas, equipo que certificó hace dos temporadas el descenso del equipo gaditano a Segunda en La Tacita de Plata.

Más reciente fue la cita de la pasada pretemporada en el Hotel Fair Play & Golf Resort, en Benalup - Casas Viejas. Entonces el Cádiz CF ganó 2-1 a la UD Las Palmas con los goles de Roger Martí y David García