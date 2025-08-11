Caro se va a Las Palmas

El que hasta no hace mucho era jugador del Cádiz CF, el portero José Antonio Caro Díaz (3/05/1994, La Palma del Condado) , acaba de conocer el destino que le espera esta temporada después de llegar a un acuerdo con la UD Las Palmas, club recién descendido a Segunda División.

El arquero, que llegó al Cádiz CF hace un año procedente del Burgos, une su camino hasta el 30 de junio de 2026, precisamente, misma fecha que tenía contrato en vigor con el Cádiz CF hasta que la entidad gaditana decidiera rescindirle el contrato de forma unilateral. Según la web del conjunto pío pío «el nuevo portero llega libre tras haber afrontado la pasada temporada en las filas del Cádiz CF».

Y sigue diciendo la nota del club grancanario. «Con su incorporación la UD Las Palmas suma experiencia y seguridad bajo los palos, así como buen juego ofensivo, personalidad y jerarquía. José Antonio Caro es un gran conocedor de la categoría con más de 200 encuentros disputados, iniciando su trayectoria en la base del Sevilla FC, con el que llegó al Sevilla Atlético, pasando por el Real Valladolid, Albacete, Ponferradina, Burgos CF, equipo con el que batió el récord de imbatibilidad en el fútbol profesional, en 2022, y Cádiz CF».

El nuevo portero de la UD Las Palmas llegará este martes a Gran Canaria y será presentado ante los medios, en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva, tras el entrenamiento (en torno a las 12:30).