El Eibar llega reforzado a Cádiz

El Eibar llegará el próximo sábado (16.15 horas) a Cádiz después de cosechar una nueva victoria en LaLiga Hypermotion. En esta ocasión ante el Andorra en Ipurua gracias a los goles de Cubero y Javi Martínez en la segunda mitad (2-0).

Siete puntos suma el equipo armero a estas alturas de la temporada, uno menos que el Cádiz CF. De esta manera, el Eibar es el séptimo clasificado de LaLiga Hypermotion y se encuentra a un puesto y a un punto de la zona de 'play off' de ascenso a Primera, donde se encuentra el equipo gaditano, que actualmente es el quinto clasificado.

La escuadra dirigida por Beñat San José salió al césped con un once titular formado por los siguientes jugadores: Magunagoitia; Cubero (autor del primer gol), Marco Moreno, Aritz Arambarri, Buta; Sergio Álvarez, Aleix Garrido; Corpas, Magunazelaia, Alkain; y Jon Guruzeta. También tuvieron minutos durante el encuentro Olaetxea, Álvaro Rodríguez, Javi Martínez (autor del segundo gol), Toni Villa y Jon Bautista.

Los eibarreses superaron a un adversario que llegaba invicto a la cita, pero que no pudieron con un Eibar que venció al Andorra en la segunda mitad. Antes, eso sí, ya pudo adelantarse el Eibar, pero Corpas falló un penalti que detuvo el guardameta Nico Ratti.

Las dos caras de los armeros

Si algo queda claro después de este resultado es el potencial del Eibar en Ipurua, donde ha vencido con autoridad a Granada (3-0) y Andorra (2-0). Sin embargo, no le ha ido tan bien a los armeros a domicilio, ya que perdieron en El Alcoraz ante el Huesca (2-1) y sacó un punto frente al Málaga en La Rosaleda en la primera jornada de la competición liguera (1-1). Ahora pretenderá romper esa dinámica sin victorias como visitante en tierras gaditanas.