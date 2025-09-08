Promoción exclusiva para los abonados del Cádiz CF ante el Eibar

El Cádiz CF vuelve a jugar esta semana en su estadio.

El Cádiz CF, invicto esta temporada y situado en los puestos de 'play off' de ascenso a Primera, recibirá este sábado a las 16.15 horas al Eibar en una cita correspondiente a la quinta jornada de LaLiga Hypermotion.

Aprovechando el ilusionante inicio de temporada del Cádiz CF, el club gaditano ha lanzado una promoción especial para abonados cadistas, que podrán retirar dos entradas adicionales.

Los precios de las localidades son los siguientes:

- Preferencia Alta: 15 euros.

- Preferencia Baja: 20 euros.

- Tribuna Alta: 25 euros.

La promoción comenzará este lunes a las 16.00 horas y será exclusiva para los abonados del Cádiz CF. La venta se realizará únicamente de forma 'on line'.

Para más información, los aficionados pueden contactar con el teléfono 956 00 00 11.

El horario de atención al socio es el siguiente:

- De lunes a viernes: de 9.30 a 14.00 horas y de 16.00 a 18.00 horas.

- Sábado: de 11.15 horas hasta el inicio del encuentro.