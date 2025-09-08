Cádiz - Éibar
El Cádiz ya piensa en el Éibar desde el descanso
Los pupilos de Garitano volverán al tajo este martes para preparar un nuevo duelo en casa
Comienza una nueva semana de entrenamientos para el equipo de Gaizka Garitano con la mirada puesta en el partido del próximo sábado ante la SD Eibar a las 16:15h (Jornada 5 de LaLiga Hypermotion).
La planificación de esta semana consta de cinco sesiones matinales, alternando la Ciudad Deportiva de El Rosal y el Estadio Carranza.
Lunes: Descanso.
Martes: Entrenamiento a las 10:30h en la Ciudad Deportiva El Rosal (Campo Ramón Blanco, puerta cerrada).
Miércoles: Entrenamiento a las 10:30h en el Estadio Carranza (puerta cerrada).
Jueves: Entrenamiento a las 10:30h en la Ciudad Deportiva El Rosal (Campo Ramón Blanco, puerta cerrada).
Viernes: Entrenamiento a las 10:30h en la Ciudad Deportiva El Rosal (Campo Ramón Blanco, puerta cerrada).
Sábado: Entrenamiento en la Ciudad Deportiva El Rosal (hora por confirmar, puerta cerrada).
Domingo: Cádiz CF – SD Eibar (16:15h, Jornada 5 de LaLiga Hypermotion).