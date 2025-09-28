El Cádiz CF ya conoce el horario de otro de sus derbis

Falta algo menos de un mes para que el Cádiz CF visite Granada. A Los Cármenes llegará el equipo gaditano en la undécima jornada de la competición para jugar un nuevo derbi. En este caso ante un rival que ha empezado muy mal la temporada.

El Granada, que actualmente es el colista de LaLiga Hypermotion con apenas dos puntos (este domingo a las 21.00 horas visita al Huesca), espera llegar algo más recuperado a la cita frente a los pupilos de Gaizka Garitano. Aún no se sabe si Pacheta, su entrenador, continuará en el banquillo a esas alturas de la competición.

Un Granada que, al igual que el Cádiz CF, descendió desde Primera hace dos temporadas y el pasado curso se quedó sin volver a la máxima categoría del balompié nacional.

El Granada - Cádiz se disputará el sábado 25 de octubre a las 18.30 horas en el Nuevo Estadio Los Cármenes y será televisado en directo y previo pago por LaLiga TV Hypermotion y Fútbol 2.

Los próximos encuentros

Los cadistas se presentarán en la cita tras jugar ante el Ceuta en la capital gaditana (este domingo), Las Palmas a domicilio (domingo 5 de octubre a las 21.00 horas -20.00 hora insular-), Huesca en La Tacita de Plata (domingo 12 de octubre, Día de la Hispanidad, a las 18.30 horas) y Burgos, de nuevo en Cádiz (lunes 20 de octubre a las 20.30 horas).

El Granada intentará remontar el vuelo en ese tiempo al jugar ante Huesca (fuera), Real Sociedad B y Las Palmas (en casa) y Andorra (fuera). Ahora bien, el equipo nazarí visitará al Andorra el viernes 17 de octubre a las 20.30 horas y tendrá más días de descanso que el Cádiz CF para afrontar el derbi del próximo 25 de octubre.

Una cita en la que se vuelven a ver las caras dos equipos que ya jugaron en la pretemporada. Ahora en la capital nazarí se encuentra Rubén Alcaraz, exjugador del Cádiz CF.