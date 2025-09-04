Un último baile para Alcaraz en la ciudad de La Alhambra

El Granada ha hecho oficial la contratación por una temporada de Rubén Alcaraz. La operación ha tenido que ser exprés dado que se trata del plan B del conjunto de la ciudad de La Alhambra, que quería en primera instancia a Álvaro Aguado. La idea de Pacheta con el excadista es que le sirva como una opción de banquillo, más veterana y canchera. La opción ha salido, como es normal, una vez que se sabía en el último día de mercado la rescisión de contrato -del que le quedaba un año- del jugador con el equipo que había defendido los últimos años.

Alcaraz será presentado en Los Cármenes en la tarde de este jueves junto a Bouldini y Álex Sola, llegados antes del cierre del mercado. Así pues, y a sus 34 años, Rubén Alcaraz llega a otro histórico del fútbol andaluz para permitirse el lujo de pegarse un último baile profesional en la ciudad de La Alhambra.

El barcelonés llega a un equipo entrenado por un viejo conocido suyo como es Pacheta, el mismo que lo dejó salir en el mercado de invierno -junto a San Emeterio- de la 21/22 hacia el Cádiz CF, que entonces militaba en Primera y acababa de experimentar el cambio en el banquillo de Cervera por Sergio. En aquella ocasión todos salieron beneficiados ya que los mediocentros no jugaban en un Valladolid que acabó ascendiendo a la categoría que mantuvo, con aportación estelar de los dos refuerzos, el conjunto amarillo que años después les ha abierto la puerta trasera al no dejarles concluir el año de contrato que tenían.

Alcaraz, comenzó en equipos de Cataluña, antes de fichar por el Girona, en Segunda, con el que logró el ascenso en la temporada 2016/17. De ahí bajó un peldaño para incorporarse al Almería, donde mostró una gran faceta goleadora. 41 partidos jugados, 39 de titular y nueve dianas.

Se sumó entonces al Valladolid, durante cuatro campañas, tres en la máxima categoría y la última en Segunda, la de Pacheta. Curiosamente, contó poco para él, con catorce partidos y solo cinco de ellos desde el comienzo hasta el les de enero que se fue al Cádiz CF.

La temporada pasada, en Segunda, jugó 29 encuentros, 25 de inicio, pero paulatinamente fue quedado enmarcado en la repisa de los defenestrados donde también se encontraban San Emeterio o Escalante, que se fueron, o Fali, Álex, Roger e Iza, que se quedaron.

