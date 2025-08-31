Suscríbete a
Cádiz CF

El Cádiz CF dice adiós a Sobrino y Alcaraz

Ambos futbolistas tenían contrato en vigor pero sabían que no entraban en los planes de este año desde el pasado mes de mayo

Alcaraz y Sobrino.
Alcaraz y Sobrino. ccf

C. A.

El Cádiz CF ha comunicado la rescisión de Rubén Sobrino y Rubén Alcaraz, a los que les restaba un año de vinculación contractual.

El jugador manchego llegó en 2021, habiendo participado en 160 partidos y anotado 13 goles.

Por su parte, el catalán llegó en 2022, habiendo participado en 112 partidos y anotado 11 goles.

La entidad le ha agradecido a ambos su compromiso durante su etapa como cadista y le desea éxitos en sus futuros profesionales.

