El Cádiz CF dice adiós a Sobrino y Alcaraz

El Cádiz CF ha comunicado la rescisión de Rubén Sobrino y Rubén Alcaraz, a los que les restaba un año de vinculación contractual.

El jugador manchego llegó en 2021, habiendo participado en 160 partidos y anotado 13 goles.

Por su parte, el catalán llegó en 2022, habiendo participado en 112 partidos y anotado 11 goles.

La entidad le ha agradecido a ambos su compromiso durante su etapa como cadista y le desea éxitos en sus futuros profesionales.

Más temas:

Cádiz CF