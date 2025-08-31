Cádiz CF
El Cádiz CF dice adiós a Sobrino y Alcaraz
Ambos futbolistas tenían contrato en vigor pero sabían que no entraban en los planes de este año desde el pasado mes de mayo
El Cádiz CF ha comunicado la rescisión de Rubén Sobrino y Rubén Alcaraz, a los que les restaba un año de vinculación contractual.
El jugador manchego llegó en 2021, habiendo participado en 160 partidos y anotado 13 goles.
Por su parte, el catalán llegó en 2022, habiendo participado en 112 partidos y anotado 11 goles.
La entidad le ha agradecido a ambos su compromiso durante su etapa como cadista y le desea éxitos en sus futuros profesionales.