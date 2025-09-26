Dónde ver Cádiz - Ceuta: canal de TV y streaming online del partido de LaLiga Hypermotion

El Cádiz CF, invicto, colíder y en puestos de ascenso directo a Primera, recibe en tierras gaditanas al Ceuta, un recién ascendido que está haciendo las cosas bastante bien después de varias décadas sin estar en Segunda.

Los pupilos de Gaizka Garitano todavía no han dejado escapar puntos en su estadio y ahora reciben a un rival plagado de excadistas que se está adaptando a la categoría. Bien es cierto que sobre todo en su feudo, el Estadio Alfonso Murube, donde ha ganado sus dos últimos encuentros. A domicilio, sin embargo, todavía no ha vencido, aunque a punto estuvo de conseguirlo en su última visita a Castalia.

Además el ex equipo del ahora cadista Efe Aghama pudo jugar los primeros encuentros como local en Cádiz, pero al final las obras de remodelación del Estadio Alfonso Murube se llevaron a cabo en tiempo y forma para adaptarse a las exigencias del fútbol profesional.

Por otra parte, el pasado verano el Ceuta goleó 0-3 al Cádiz CF en un encuentro amistoso celebrado en Sanlúcar de Barrameda. Era pretemporada pero puede servir como un aviso a navegantes.

Horario y fecha: ¿A qué hora jugará el Cádiz CF contra el Ceuta?

El encuentro entre Cádiz CF y AD Ceuta, correspondiente a la séptima jornada de LaLiga Hypermotion en la temporada 2025/2026, se disputará el próximo domingo 28 de septiembre a las 16.15 horas en el Estadio del Cádiz CF. Se trata de un duelo entre vecinos que se han visto las caras hace algunas temporadas en la extinta Segunda B y en el que se espera un gran ambiente en las gradas debido a la gran acogida que ha tenido el encuentro en ambas zonas.

Televisión: ¿Qué canal televisará el Cádiz CF ante el Ceuta?

El Cádiz - Ceuta se podrá ver en directo y previo pago a través de LaLiga TV Hypermotion.

LaLiga Hypermotion estará disponible con la misma suscripción que LaLiga. Esta suscripción se puede contratar en Movistar, Orange, Vodafone y Digi TV, con la señal principal en LaLiga TV Hypermotion, además de DAZN.

La temporada pasada, en DAZN, se debía pagar un extra para ver la Segunda División, por suerte para los aficionados estos encuentros ya están incluidos en el Plan Fútbol y no hará falta pagar más.

Internet: ¿Cómo seguir el Cádiz - Ceuta en directo?

Todo lo que ocurra en el Cádiz - Ceuta se podrá seguir en directo a través del directo de CANAL AMARILLO. Desde horas antes del comienzo del encuentro liguero podrá conocer todos los detalles previos al duelo, para posteriormente narrar el partido y ofrecer a su finalización el análisis, las declaraciones de los protagonistas, las jugadas más interesantes y los vídeos de la acciones más trascendentes, tanto a través de este portal como en LA VOZ DE CÁDIZ.