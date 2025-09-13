El Cádiz CF sigue invicto, lo gana todo en casa y no se baja del 'play off'

El Cádiz CF lo ha ganado todo en casa hasta la fecha.

El Cádiz CF ha iniciado la temporada con muy buena nota y así se refleja en la clasificación. La mejor prueba de ello es que el equipo de Gaizka Garitano continuará una semana más en la zona de 'play off' de ascenso a Primera. Ahora con once puntos cosechados de quince posibles.

Los gaditanos son actualmente cuartos en LaLiga Hypermotion, con los mismos puntos que el Deportivo y el Valladolid. Los gallegos golearon 1-5 al Mirandés con un doblete del portuense Luismi Cruz y un recital de Zakaria Eddahchouri, que quiso emular a Iuri Tabatadze (e incluso mejoró su actuación) y marcó tres goles en un abrir y cerrar de ojos tras salir desde el banquillo. El Valladolid ganó el Almería en Zorrilla en una intensa cita (3-1), gracias a un gol de penalti de Juanmi Latasa en el 92' y otro de Maroto en el 99'.

Por delante de todos ellos únicamente está el Racing de Santander, líder que cuenta todos sus encuentros por victorias. Actualmente tiene 12 puntos, pero también con un partido menos que este domingo disputará a las 16.15 horas en los Campos de Sport de El Sardinero ante la Cultural y Deportiva Leonesa, el actual 'farolillo rojo' de la categoría de plata del balompié nacional.

La zona de 'play off' de ascenso a Primera la completan por ahora el Huesca, quinto clasificado con diez puntos al ganar 1-0 al Málaga, próximo adversario liguero del Cádiz CF en La Rosaleda. Fue con un gol 'in extremis' de Liberto en el 94'.

Sexto es hoy por hoy el Sporting, con nueve puntos, aunque este domingo recibe a las 18.30 horas al Burgos en El Molinón y si gana puede situarse segundo y mandar al Cádiz CF a la quinta posición de la clasificación.

El Cádiz CF ha empezado bastante bien la temporada en LaLiga Hypermotion. NACHO FRADE

Entre los elegidos

Pase lo que pase esta jornada, el Cádiz CF seguirá en la zona de 'play off' de ascenso a Primera. Así es gracias a que está invicto y lo ha ganado todo en su estadio. El estreno es el soñado después de dos temporadas para olvidar. Ahora el Cádiz CF ha vuelto y tiene a Gaizka Garitano como patrón de una nave que en el césped está liderada por Víctor Aznar, Suso o Iuri Tabatadze, entre otros.

Próximo parada: domingo 21 de septiembre a las 18.30 horas en La Rosaleda ante el Málaga. Llega el primer derbi de la temporada para el Cádiz CF en un buen momento.